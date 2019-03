Addio all'attore Jan Michael Vincent

E' morto a 73 anni l'Jan-, che in "Un mercoledì da leoni" del 1978 interpretò il surfista Matt Johnson. La morte è avvenuta il 10 febbraio scorso, ma è stata resa nota solo adesso. Apparve per la prima volta sul grande schermo in "Nanù il figlio della giungla" della Disney e poi raggiunse la celebrità con il film di John Milius. In tv ebbe un notevole successo con due serie: Airwolf (1984-1986), con Ernest Borgnine,e Incontri Stellari-due agenti speciali (1980).(Di domenica 10 marzo 2019)

