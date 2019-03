Addio ad Alberto Bucci | leggenda della pallacanestro italiana

Basket - Addio ad Alberto Bucci : ex coach e presidente della Virtus Bologna : Il mondo del Basket e dello sport italiano piangono Alberto Bucci , per tre volte campione d'Italia da allenatore della Virtus Bologna , 1984, 1994, 1995, club di cui era stato presidente negli ultimi ...

Basket italiano in lutto : Addio ad Alberto Bucci : ROMA - "Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha lasciato stasera dopo essersi battuto per otto lunghi anni, da guerriero generoso e tenace, per il bene prezioso della vita. ...