Adani | “Il Milan palleggia con il portiere | che verticalizza come un trequartista”

(Di domenica 10 marzo 2019) Non c’è dubbio che la crescita delpassi anche da quella di Donnarumma. Ilè stato spesso decisivo nelle ultime gare ed è migliorato notevolmente anche con i piedi. La pensa così anche Danieleche, nel post-gara di Chievo-, dagli studi di Sky Sport, ha detto: ““Non mi stupisco se dopo mezzora le statistiche dicono: palloni toccati da Donnarumma 22, da Piatek 11. Ilcon il, il qualeun trequartista. I difensori si staccano e si aprono, addirittura i centrali vanno in verticale rispetto alper farsi dare il pallone. Questo vuol dire mettere fuori il primo pressing avversario. I due esterni offensivi e la punta, però, dovrebbero fare un po’ meglio per raccogliere questa prima uscita. Così si andrebbe a completare un dominio a tutto campo, che vorrebbe dire giocare ogni partita dominando ...

