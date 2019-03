Achille Lauro | ' svuotato' il profilo Instagram | tutte le foto sono state cancellate

A Udine arrivano Max Gazzè - Marlene Kuntz - Achille Lauro - Madman - Priestess e Canto Libero : Annunciato oggi il calendario dell'edizione 2019 di 'Udine Vola', contenitore musicale che animerà l'estate del Castello di Udine con una serie di concerti che vedranno protagonisti alcuni dei più ...

Le Vibrazioni al Mediolanum Forum di Assago (Milano) per i 20 anni di carriera : tutti gli ospiti - da Achille Lauro e Carone-Dear Jack : Le Vibrazioni al Mediolanum Forum di Assago (Milano) in concerto il 26 marzo per festeggiare i primi 20 anni di carriera del gruppo. In occasione della ricorrenza, sul palco con Le Vibrazioni ci saranno tanti amici, tra i quali Piero Pelù e Achille Lauro. Il 26 marzo Le Vibrazioni saliranno per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum di Assago (Milano) nella formazione originaria composta da Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, ...

“Rolls Royce” di Achille Lauro è stato certificato Oro : Oggi, lunedì 4 marzo, il singolo “Rolls Royce” di Achille Lauro è stato certificato ORO (certificazioni diffuse da FIMI/GfK Italia). Innovatore e precursore di nuove tendenze musicali, artistiche ed estetiche, Achille Lauro è stato tra i protagonisti della 69° edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “Rolls Royce”, scritto da Lauro De Marinis e Davide Petrella, prodotto da Boss Doms e Frenetik & Orang3 e realizzato nei ...

The Voice of Italy - spuntano nuovi nomi per il quarto giurato : da Achille Lauro ad Arisa - passando per Carla Bruni : La partenza della nuova edizione di The Voice of Italy è fissata per metà aprile, il talent show condotto da Simona Ventura è però da settimane al centro delle polemiche. Prima per i costi che supererebbero il milione di euro a puntata poi con l’esplosione del caso Sfera Ebbasta. La Rai, nella persona dell’ad Fabrizio Salini, ha posto un veto sul trapper come coach per i testi delle sue canzoni e per alcuni dichiarazioni dopo la ...

Striscia la notizia - primo tapirone d'oro per Eleonora Daniele : colpa di Achille Lauro : primo Tapiro d’oro firmato Striscia la notizia per la conduttrice di Storie Italiane Eleonora Daniele. Il perché? Una mancata approfondita trattazione all'interno del programma di Rai 1 di Rolls Royce, il brano che Achille Lauro ha presentato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. All'arriv

Freccero smentisce tutto : "Achille Lauro non sarà coach a The Voice" : Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia della possibilità che Achille Lauro potesse diventare il nuovo coach di The Voice . Dopo le polemiche sorte intorno alla figura di Sfera Ebbasta , ...

Achille Lauro : il rapper conteso tra X Factor e The Voice per il ruolo di giudice : Negli ultimi tempi la popolarità di Achille Lauro è cresciuta in maniera esponenziale. Dopo il festival di Sanremo, complici anche le polemiche con Striscia la notizia, il nome dell'artista romano ha iniziato ad occupare, per un motivo o per l'altro, le pagine dei quotidiani in maniera costante. Achille Lauro si è ritrovato nel giro di pochi giorni ad essere ospitato, ma anche e soprattutto ad essere lodato, da personaggi di primo piano della ...

