Accoltella la moglie quattordici volte | è gravissima

Accoltella la moglie per gelosia - arrestato un uomo originario di Gela : Lui era un tipo manesco, un violento. Pi volte avevamo consigliato alla sua compagna di lasciarlo. Pensavamo che prima o poi sarebbe successo qualcosa di grave, ma mai fino a questo punto . I vicini ...

Attentato in Francia - detenuto Accoltella due agenti e si barrica in carcere con la moglie : L'uomo, un 27enne, si era radicalizzato in carcere. Secondo France Info avrebbe affermato di avere con sé una cintura...

Marghera - uomo di 43 anni Accoltella sua moglie e si autodenuncia : arrestato : A Marghera, in provincia di Venezia, una donna di 52 anni, Claudia Bortolozzo, è stata accoltellata nella casa dove viveva con suo marito Gianfranco Duini, quarantatreenne residente in piazza Mercato. Sembrerebbe che l'uomo si sia recato in camera da letto e abbia aggredito la donna, che probabilmente stava già dormendo. Subito dopo l’accaduto l’uomo si è autodenunciato al 113 e poco dopo l'allarme i soccorsi sono arrivati prontamente sul posto, ...

Omicidio a Marghera. Accoltella la moglie nella notte - poi telefona alla polizia : «Venite subito l'ho ammazzata» : «Venite ho ucciso mia moglie». Con queste agghiaccianti parole Gianfranco Duini, 44 anni, questa notte ha chiamato la polizia dopo aver Accoltellato e ammazzato la...

Marchirolo - moglie Accoltellata : "Gelosia in famiglia - niente futili motivi" : Marchirolo , Varese, , 20 febbraio 2019 - « Mi ha tradito con mio cugino. E l'amante mi ha anche minacciato ». Ha parlato ieri il quarantenne assistito dall'avvocato Corrado Viazzo , che nella notte ...

Accoltella moglie e figlio 13enne dopo una lite - poi si costituisce : Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver Accoltellato la moglie di 36 ann i al culmine di una lite scoppiata, la scorsa notte, a Marchirolo, in provincia di Varese. Ferito di ...

Torre del Greco - tenta di Accoltellare la moglie a San Valentino : lei lo disarma : Gli agenti del Commissariato Torre del Greco hanno arrestato S.F., 51 anni, per tentato omicidio. Ieri pomeriggio in via Vittorio Veneto una pattuglia della polizia Locale è stata avvicinata da alcuni ...