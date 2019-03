Accise benzina Italia 2019 | aumento in Legge di Bilancio sui carburanti

termometropolitico

(Di domenica 10 marzo 2019)indisuiTabella: non ci sarà l’annunciato taglio. Alla luce della manovra votata dal Parlamento, il governo in carica non riuscirà almeno nell’immediato a dare seguito a quella che era stata una delle promesse fatte in campagna elettorale dal leader della Lega Matteo Salvini. L’attuale ministro dell’Interno e vicepremier del Governo Conte ha ammesso di non essere riuscito a promettere l’impegno rinviando di fatto l’appuntamento col taglio delle, Salvini promette di “portare a casa il risultato nel” Di seguito le parole di Matteo Salvini: “Togliere lepiù vecchie non siamo riusciti a farlo, mi riprometto di portare a casa questo risultato nel, siamo riusciti soltanto a bloccare ulteriori aumenti. Ma leche ...

