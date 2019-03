A Roma tutti giardinieri mentre Veltroni presenta il suo primo film

“In Italia tutti i rifiuti portano a Roma” : la capitale finisce vergognosamente sul giornale francese Le Monde : “In Italia tutti i rifiuti portano a Roma“, con queste parole si apre il lungo articolo che La Matinale du Monde, l’edizione del mattino del quotidiano Le Monde che descrive in maniera esplicita come “il caos assoluto in cui si effettua la raccolta dei rifiuti” a Roma. Nel reportage troviamo la descrizione del TMB Salario, il centro di smaltimento dei rifiuti (ma anche di separazione dai rifiuti indifferenziati ...

Porto-Roma - Ennio Morricone contro i dirigenti : “Vanno cacciati via tutti” : Tante polemiche tra calciatori, politici e dirigenti. Chi contro l’arbitro, chi contro il Var, chi contro la proprietà. La sconfitta della Roma in Portogallo non è andata giù neanche al grande maestro Ennio Morricone, tifosissimo dei giallorossi che difende a spada tratta il tecnico e se la prende coi dirigenti (dello stesso avviso il politico Gasparri): “Di Francesco non ha colpe, invece i dirigenti vanno cacciati dal primo ...

Il Papa ai preti di Roma : porto il dolore degli scandali che sono su tutti i giornali del mondo : 'È evidente che il vero significato di ciò che sta accadendo è da cercare nello spirito del male, nel nemico che agisce con la pretesa di essere padrone del mondo', ha detto il Papa secondo quanto ...

Roma - Perotti contro il Var ma con Di Francesco : “siamo tutti col tecnico” : Diego Perotti ha criticato pesantemente l’operato del direttore di gara Cakir, ma il calciatore argentino ha voluto spendere una parola in favore di Di Francesco “Meritavamo di più, loro sono una buona squadra con la spinta dei tifosi. Dispiace perché abbiamo avuto possibilità di fare il gol per chiudere la partita. Lo stadio ha condizionato l’arbitro? Dobbiamo chiederlo a lui. Mi spiace che non sia andato a vedere la ...

Roma - Perotti : 'Meritavamo di più. Siamo tutti con Di Francesco' : Diego Perotti , attaccante della Roma , è intervenuto a Sky Sport dopo il ko con il Porto : 'Meritavamo di più, loro sono una buona squadra con la spinta due tifosi. Dispiace perché abbiamo avuto possibilità di fare il gol per chiudere la partita'. DI ...

Conceicao : 'Non credo alle difficoltà della Roma. Di Francesco? Siamo tutti sulla corda' : Sergio Conceicao è agguerrito e deciso a recuperare il 2 a 1 dell'andata. Il tecnico del Porto non crede alla difficoltà della Roma e del tecnico: ' tutti sono in difficoltà non è questo che deve ...

Dai Negramaro a Yakir Arbib - da Irama a Aaron Parks - dai Toy a De Gregori : tutti i concerti a Roma : Ecco tutti i concerti a Roma fino al 10 marzo. Cantautori/Per Retape c'è Barberini, cioè Barbara Bigi Barberini , nome d'arte della cantautrice Romana Barbara Bigi , è in concerto per gli appuntamenti ...

Lazio-Roma - tutti i numeri del derby della Capitale : Lazio Roma statistiche derby – Tutto è pronto: sabato andrà in scena il 152° derby di campionato tra Lazio e Roma. Appuntamento alle 20.30 di sabato allo stadio Olimpico, mentre in tv la gara sarà trasmessa in diretta da DAZN (CLICCA QUI PER INIZIARE IL MESE GRATUITO). Dopo la vittoria giallorossa all’andata per 3-1 (con le reti […] L'articolo Lazio-Roma, tutti i numeri del derby della Capitale è stato realizzato da Calcio e ...

Maltempo Roma - Campidoglio : riaperti tutti i cimiteri capitolini : “Terminate le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature, a seguito dell’ondata di Maltempo che ha investito la citta’ con forti raffiche di vento, e’ stata firmata l’ordinanza sindacale per la riapertura, con decorrenza immediata, di tutti i cimiteri capitolini. Prosegue anche la riapertura dei parchi e delle ville storiche: dopo Villa Celimontana, Parco di Villa Leopardi, Villa Torlonia, ...

Roma - eredità Sordi : "non ci fu raggiro ai danni di Aurelia". Tutti assolti i 9 imputati : Erano accusati di circonvenzione d'incapace ai danni dell'anziana sorella di Alberto. "Il fatto non sussiste" ha stabilito il giudice della settima sezione penale

Caldo record al Centro/Nord - è una giornata incredibile : +20°C a Roma e Milano - tutti i dati in diretta [LIVE] : Oggi, Mercoledì 27 Febbraio, prosegue il Caldo anomalo che sta interessando l’Italia Centro/settentrionale. Le temperature sono elevatissime su tutto il Centro/Nord e anche in alcune zone del Centro: abbiamo +22°C a Latina, Cordenons, Rivis e Fagagna, +21°C a Cuneo, Pordenone, Tarquinia, Aviano, San Vito al Tagliamento, Arzignano, Conegliano e Montebelluna, +20°C a Roma, Milano, Bologna, Vicenza, Udine, Parma, Ravenna, Bergamo, Merano, ...

Verso Lazio-Roma : i gol - le emozioni - il tifo. Tutti i numeri e le ultime quote per scommettere sul derby : ... indimenticabili sono infatti le gesta di Totti , promotore del ' Vi ho purgato ancora ' seguito a ruota da Osvaldo 'Vi ho purgato anch'io', oppure il selfie che fece il giro del mondo sotto la curva ...