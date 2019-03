A Carlo Ancelotti il Premio ‘Primo Tricolare’ FOTO ...

Morte Alberto Bucci : il messaggio di cordoglio del Napoli e di Carlo Ancelotti : Il mondo del Basket piange la scomparsa di Alberto Bucci, presidente della Virtus Bologna e grande amico di Carlo Ancelotti. Questo il messaggio del tecnico azzurro e della SSC Napoli. Tutto il Napoli, ...

Carlo Ancelotti : “Il Napoli sembra il mio Milan qui vincerò” : Alle pareti del suo ufficio le foto della carriera. Fuori ci sono venti gradi, ma qui si parte da meno tredici, la distanza tra Juve e Napoli alla vigilia della sfida diretta....

Premio “Campione del Primo Tricolore” a Carlo Ancelotti : “la scelta giusta” : Nell’ambito dell’iniziativa di consegna del Premio “Campione del Primo Tricolore”, riconosciamo il Vessillo del “Primo Tricolore” a personalità che nell’ambito sportivo si sono distinte nella promozione di quei valori che proprio la Bandiera nazionale racchiude e cioè quelli della Libertà, della Solidarietà e dell’Uguaglianza. Mr. Carlo Ancelotti è la persona individuata per questo alto riconoscimento e confidiamo, viste le origini, possa ...

Napoli - Carlo Ancelotti accende i fari sul Salisburgo : “attenzione - è un’ottima squadra” : Napoli, Carlo Ancelotti sa bene che la sua squadra non avrà vita facile contro il Salisburgo reduce dalle semifinali di Europa League dello scorso anno “Il Salisburgo è un’ottima squadra con grande esperienza internazionale. Basti ricordare che solo pochi mesi fa ha giocato la semifinale di Europa League. Nel girone ha vinto 6 partite su 6 e dovremo fare 2 grandi partite!“. Così il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ...

Zurigo Napoli - Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne LIVE in conferenza stampa : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 9 minuti fa Mentre si prepara a dare l'addio a Marek Hamsik, domani il Napoli debutta in Europa League contro lo Zurigo. Carlo Ancelotti e Lorenzo Insigne presenteranno ...

Napoli-Zurigo probabili formazioni Europa League 2019 : turnover per Carlo Ancelotti - ma sarà ancora Arkadiusz Milik a reggere l’attacco : Non solo Champions League nella settimana di calcio internazionale, poichè è tempo di fare sul serio anche per il Napoli di Carlo Ancelotti, che domani sera (giovedì 14 febbraio), alle ore 21, scenderà in campo contro gli svizzeri dello Zurigo, nella sfida d’andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2019. Per gli azzurri non sarà una sfida facile, ma il tecnico emiliano adotterà un ampio turnover, facendo riposare alcuni ...

Carlo Ancelotti di nuovo nonno : ecco Lucas e Leon - i gemellini del figlio Davide : Carlo Ancelotti diventata di nuovo nonno. Una grande emozione per l?allenatore del Napoli e della sua famiglia dove sono arrivati i due gemellini Lucas e Leon. Belen Rodriguez al posto...

Napoli - Carlo Ancelotti diventa nonno : Carlo Ancelotti è diventato nonno. Ana Galocha , compagna di origini spagnole del figlio e collaboratore del tecnico del Napoli Davide , ha partorito mettendo al mondo due bellissimi gemelli. Lucas e Leonardo Ancelotti, questi i nomi dei neonati, sono stati accolti anche da un tweet di benvenuto del Napoli: "Tanti auguri Davide per la nascita di Lucas e ...

Carlo Ancelotti non fa drammi - : Il Napoli saluta la Coppa Italia, ma Ancelotti soffoca gli allarmi. Ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa contro il Milan, il tecnico azzurro snocciola cosa non è andato nell'amara notte di San Siro, senza però preoccuparsi troppo: 'Non siamo stati all'altezza della ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : il Napoli di Carlo Ancelotti torna a San Siro dopo tre giorni per affrontare il Milan - ma questa volta è decisiva : dopo lo 0-0 della ventunesima giornata di Serie A Milan e Napoli, le due squadre torneranno ad affrontarsi martedì 29 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia 2019, che allo Stadio San Siro metterà di fronte la seconda forza del campionato e una formazione giovane e in evoluzione, intenzionata ad andare fino in fondo dopo la finale dello scorso anno. Sarà una sfida dal sapore speciale soprattutto per Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ...