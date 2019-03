"Sembra un maschio - non è stupro". La sentenza choc di tre giudici donne in Appello ad Ancona : Bisogna "evitare che nei processi l'uso delle parole possa costituire una forma ulteriore di violenza nei confronti della vittime". Così il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Ancona, Sergio Sottani, al Giornale Radio Rai sulla sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha assolto due giovani dall'accusa di violenza sessuale su una 22enne peruviana. Del caso scrive oggi La Repubblica. Nelle motivazioni della sentenza di ...

Mara Venier perde le staffe a Domenica In : “Questa non è la mia!” : Domenica In: Mara Venier ha un imprevisto durante la diretta L’appuntamento con il contenitore del dì festivo di Rai1 Domenica In è stato aperto da Mara Venier a suon di musica, come di consueto: è stato Davide De Marinis, reduce dal grande successo riscontrato a Ora o Mai Più, che ha cantato live la sigla di Domenica In, accompagnato dalla padrona di casa e dalla band diretta da Stefano Magnanensi. Mentre è andata in onda la clip del ...

Astronomia : 2 appuntamenti per la “Maratona Messier” - caccia ai 110 oggetti del catalogo : Imperdibile come ogni anno la Maratona Messier, un appuntamento (stavolta le date propizie sono 9/10 e 30/31 marzo) ben noto agli astrofili appassionati: si sostanzia nell’osservazione di tutti gli oggetti del catalogo Messier (110) dal tramonto all’alba. Il celebre astronomo trascorreva la notte scrutando le stelle alla ricerca di una nuova cometa: iniziò così a catalogare gli oggetti fissi, in modo da non esserne “distratto” nelle sue ...

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines : 8 italiani fra i 157 morti | : Le notizie sono state confermate dalla tv di Stato dell’Etiopia: il Boeing 737 si è schiantato 6 minuti dopo il decollo

Sanremoinfiore 2019 a tema Pelagos - la vittoria al carro di Cipressa | :

In arrivo l'App per la diagnosi del diabete : addio ago al polpastrello : La scienza profonda dietro la semplicità La tecnologia, infatti, si appoggia su un sofisticato modello digitale del normale flusso sanguigno attraverso i capillari utilizzando tecniche ...

Serie A - Bologna-Cagliari 2-0 ai rossoblù la sfida salvezza : BOLOGNA - Riapre il suo campionato e si tiene in vita il Bologna, che dopo cinque mesi ritrova la vittoria al Dall'Ara che mancava dalla partita d'andata con l'Udinese. È solo la quarta stagionale, ...

La prima di Ranieri 'Champions vicina - mi serve l aiuto dei tifosi' : ROMA - 'Emozione e ambizione sono al massimo, è un momento difficile ma sono pronto a lottare'. Lo ha detto il neo tecnico della Roma, Claudio Ranieri, appena subentrato a Eusebio Di Francesco e ...

Bologna-Cagliari 2-0 - Pulgar e Soriano regalano tre punti salvezza : Il Bologna vince la sfida contro il Cagliari e conquista tre punti importantissimi per la lotta alla salvezza. Il successo arriva dopo tre sconfitte di fila e porta tanta speranza. Nel primo tempo ...

Guida - Come installare Evil King Media su Fire TV Stick - Evil King Media - : Per chi non la conoscesse Evil King Media è una fantastica app creata dal team Evil che consente di guardare gratuitamente sul vostro dispositivo canali tv, cinema , sport , musica e tanto altro ...

Diretta Frosinone-Torino ore 15 : formazioni ufficiali e dove vederla in tv : Diretta Frosinone-Torino - La partita tra Frosinone e Torino è in programma alle ore 15 allo stadio Stirpe e sarà visibile in Diretta tv sul canale Sky Sport 253. La Diretta streaming di Frosinone-...

Pulgar e Soriano stendono il Bologna : battutto il Cagliari : Bologna - Pulgar su rigore e Soriano nel secondo tempo regalano un sorriso al Bologna che torna a vincere dopo quattro partite d'astinenza contro il Cagliari , 2-0,. Tre punti pesanti in ottica corsa ...

Venezuela - 3 giorni di blackout. Guaidò chiama manifestanti a Caracas. Maduro : 'Sabotaggio criminale' : Il blackout però fa passare la crisi politica in secondo piano: da giovedì 7 marzo non c'è elettricità e iniziano ad esserci vittime. Maduro parla di 'Sabotaggio criminale' e incolpa fantomatici ...