Zingaretti | Il governo cade? Si torna alle urne

Zingaretti : "Se ci sarà crisi di governo - subito al voto" : Le reazioni degli esponenti del PD non hanno tardato ad arrivare nella giornata di oggi che si è contraddistinta per le dichiarazioni di Luigi Di Maio su una possibile crisi di governo che, per il M5S, sarebbe già iniziata, mentre per Matteo Salvini non è ancora aperta. Il segretario dei Dem Nicola Zingaretti, a chi gli chiedeva se è il caso di tornare alle elezioni in caso di crisi di governo ha risposto di sì e ha detto:"C'è una maggioranza ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene l’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...

Tav - Zingaretti : ''Il governo è nel tunnel della sua crisi'' : "Il governo è nel tunnel della sua crisi: una maggioranza che si tiene insieme solo sulla gestione del potere ma non riesce a esprimere alcun tipo di politica e paralizza il Paese''. Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, incontrando il vice presidente della Commissione Ue e candidato dei socialisti e democratici alla guida dell'esecutivo Ue,...

Tav - Zingaretti : “Il governo è nel tunnel della sua crisi. Ancora non cade perché non vogliono ammettere fallimento” : Per il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, “il governo è nel tunnel della sua crisi e purtroppo, lo dico da cittadino italiano, stiamo assistendo a qualcosa di molto grave. Il governo italiano è diviso su tutto – afferma al termine dell’incontro con il candidato del Pse alla guida della commissione Ue, Frans Timmermans – il contratto di governo che doveva garantire la rivoluzione all’Italia è carta straccia ed è ...

Tav : Zingaretti - il governo è nel tunnel della sua crisi che paralizza Italia : ... che è certificato dai dati della fiducia che calano, dal fatturato delle aziende che crollano, della produzione industriale e dall'assenza di qualsiasi tipo di politica industriale. Sul tema del ...

Nicola Zingaretti : "Se nel governo non riescono a non litigare - vadano a casa" : "Il governo non riesce a chiudere nessun cerchio. Questa è al tragedia italiana. La smettano di litigare su tutto. Se non ce la fanno, ne prendano atto e vadano a casa". E' quanto ha dichiarato il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti dopo aver incontrato oggi a Latina i precari stabilizzati della Asl all'ospedale Santa Maria Goretti.Ed ha ancora aggiunto: "Quello a cui stiamo assistendo è il ...

Grazie a Zingaretti il governo è più forte : Già se n’era accorto il nostro Giambattista Vico, per giunta molto prima che Wilhelm Wundt teorizzasse l’«eterogenesi dei fini»: certe azioni ottengono dei risultati diversi da quelli sperati; in qualche caso, diametralmente opposti. È quanto toccherà con mano il nuovo leader Pd. Nicola Zingaretti vorrebbe mandare a casa il governo e, forse, col te...

Tav - governo nella morsa : vertice per 'exit strategy'. Zingaretti : 'Criminale perdere fondi' : Telt terrà il Cda intorno all'11 marzo: l''exit strategy potrebbe essere sostanzialmente quella di rinviare la decisione politica. Ovvero prendere tempo - circa 6 mesi come previsto dalla ...

Centinaio : "La vittoria di Zingaretti non indebolisce il Governo" : 'Auguro a Zingaretti buon lavoro ma la sua vittoria alle primarie non indebolisce il Governo e l'offerta politica della Lega'. Gian Marco Centinaio commenta i risultati delle primarie del Pd a margine dell'incontro con le categorie e le aziende agricole in Liguria. Poi, sulla Tav aggiunge: 'E' un'opera ...

Tav - Zingaretti sfida Salvini e Di Maio : governo in conclave per decidere : Tempo scaduto per la linea Torino Lione: il neo segretario Pd si incunea nella crepa tra Lega e M5s. Per martedì mattina è...

Tav - Zingaretti : 'Criminale interrompere i bandi - il governo gioca con i programmi come alle figurine' - Sky TG24 - : Il neo segretario del Pd ha parlato al termine di un incontro con il presidente del Piemonte Chiamparino: "La Tav è un simbolo. L'Italia deve ripartire". Domani vertice di governo sul tema. Intanto, ...

Zingaretti. 'Il governo gioca coi programmi come con le figurine' : ... Attilio Fontana, ma per Zingaretti lo stallo dei lavori è diventato "il simbolo di un paese in ginocchio "."Per nascondere una divergenza politica - ha aggiunto - ogni settimana se ne ascolta una e ...