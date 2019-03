Xylella | la marcia dei trattori invade Lecce con due cortei | Strage degli ulivi

repubblica

(Di sabato 9 marzo 2019) Migliaia di persone in strada per prtestare contro il decreto del governo considerato "inefficace per fermare il batterio: già 21 milioni le piante infettate". Ma gli agricoltori pugliesi sono divisi

