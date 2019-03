WWE – Ronda Rousey shock | “wrestling finto! Nessuna di quelle puttane è davvero al mio

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019)attacca il wrestling e il WWE universe: videopubblicato sul proprio canale YouTube, l’ex UFC ‘esce dal personaggio’ e ci va giù pesante La Road To WrestleMania di quest’anno, specialmente per le ragazze di RAW, è più calda che mai. Gli screzi fra Becky Lynch esono andati ben oltre il lottato sul ring, sfociando in trash talking, insulti social e battibecchi che hanno infiammato una rivalità diventata strettamente personale. L’inserimento di Charlotte Flair ha solo contribuito ad aggiungere benzina sul fuoco per quello che ci si aspetta possa essere il miglior match femminile della storia.Clima di tensione che ha fatto il gioco delle due sfidanti, visto che la campionessa sembra quella più ‘provata’ dallo stress dell’avvicinamento all’appuntamento più importante dell’anno. Un video pubblicato sul canale YouTube dila dice lunga sul ...

Zona_Wrestling : #WWE Rusev risponde al video di Ronda Rousey: 'Il tuo character è finto' - -