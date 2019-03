Vittorio Feltri | la pagliacciata all' Isola dei famosi su Fogli e Corona | Quante

Isola dei Famosi : Vittorio Feltri bacchetta Fogli - Corona fa mea culpa : Il videomessaggio di Fabrizio Corona ai danni di Riccardo Fogli sta scatenando un vero e proprio terremoto a L'Isola dei Famosi. Sul caso si è espresso anche Vittorio Feltri dove senza troppi giri di parole ha attaccato il naufrago. Le immagini di Riccardo Fogli in lacrime dopo il confronto con l'ex paparazzo hanno fatto il giro del web. Molti telespettatori e personaggi dello spettacolo si sono schierati con il cantante. Il direttore di Libero ...

Vittorio Feltri - ecco il massimo che potrà fare uno come Nicola Zingaretti : I giornaloni importanti e conformistici esultano per la elezione di Zingaretti a capo del Pd, ma nessuno, a parte forse qualche laziale, sa chi sia costui. È un buon amministratore, questo è sicuro. Tuttavia un conto è dirigere una regione, un altro è resuscitare un partito in avanzato stato di deco

Vittorio Feltri - la sfida all'Ordine dei giornalisti che lo processa : 'I terroristi sono bast***' : Ieri mattina sono stato 'processato' dall'Ordine dei giornalisti per un articolo che scrissi per Libero nel 2017, in cui auspicavo che i musulmani fortemente sospettati di essere violenti venissero ...

Vittorio Feltri - bomba politica : "Perché ora spero nel Pd di Nicola Zingaretti" : "Il clima attorno al Pd fa ben sperare solo per un aspetto. Si spera che Nicola Zingaretti col suo partito un po' difficoltà riesca comunque a superare i grillini che sono in discesa. Il Pd è in salita, i grillini in discesa, il sorpasso non mi pare un'ipotesi così campata in aria". Vittorio Feltri

Vittorio Feltri : "Il ddl Salvini sulla droga? Se abolisci la modica quantità devi arrestare mezza Milano" : "Se tu abolisci la modica quantità devi arrestare il 50% degli abitanti di Milano. Il che è ridicolo, impossibile". È questa l'opinione di Vittorio Feltri sul disegno di legge sulla droga presentato da Matteo Salvini. La proposta del ministro dell'Interno prevede il raddoppio delle pene per chi spaccia e l'eliminazione, per l'appunto, del concetto di modica quantità. Il giornalista, intervenuto ai Lunatici su Radio2, ...

Vittorio Feltri : soldi - malattie e cancro : "Basta prendersi in giro" - la straziante verità : Si leggono tante cose interessanti e addirittura struggenti sulle malattie gravi, per esempio il cancro. Ieri su la Repubblica il mio amico Francesco Merlo si è esercitato in uno dei suoi mirabili articoli per convincerci che un benestante afflitto da tumore reagisce meglio alle cure rispetto a un p

Vittorio Feltri : contro il reddito di cittadinanza - referendum subito o è morte certa : Tra pochi giorni pioverà sui crani degli italiani il reddito di cittadinanza annunciato tra squilli di tromba dai grillini, i quali puntano sull'assistenzialismo allo scopo di arginare l'emorragia di consensi avvenuta copiosamente nelle recenti consultazioni regionali. Nulla di nuovo. Se ne parla da

Vittorio Feltri : perché Matteo Salvini resta con Luigi Di Maio (e non va con Silvio Berlusconi) : Gli italiani si stupiscono perché Matteo Salvini dà una mano a Gigino Di Maio a stare in piedi nonostante gli schiaffoni elettorali da questi ricevuti ultimamente in Abruzzo e Sardegna. Ma non c' è niente di strano per il Soccorso alpino al napoletano. Qui si tratta di far sopravvivere il governo cl

Vittorio Feltri : 'Gay simpatici - soprattutto le lesbiche'/ 'Il Fatto Quotidiano fa più schifo di Libero' : Libero nel caos per il titolo sui gay, Vittorio Feltri a tutto tondo ai microfoni de Il Foglio: 'Non ho nulla contro gli omosessuali'.

Vittorio Feltri - la più grande menzogna dei grillini contro i corrotti : chi è la vera spazzatura : Ieri oggi e domani al centro della discussione c' è e ci sarà il risultato elettorale sardo. E ciascuno lo interpreta come vuole anche se non conta nulla ai fini della durata del governo. L' unica ...