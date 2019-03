Violenta frenata di un convoglio nella metropolitana di Milano | sul posto tre ambulanze e

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Due persone sono rimaste ferite oggi pomeriggio, poco dopo le 16, in seguito a unabrusca di undellaM1 all’altezza della banchina di Cadorna, direzione Sesto Primo Maggio. Sulci sono tree un’automedica del 118. La linea è stata momentaneamente sospesa tra Cadorna e Pagano, già allestiti bus sostitutivi per i viaggiatori.L'articolodi undi: sultree un’automedica per soccorrere i feriti Meteo Web.