Vince Salvini | la Tav si fa | il Governo va avanti

Di Maio-Salvini - chi Vince e chi perde dopo 8 mesi di Governo : Il monitoraggio con la lente del "cui prodest" - a chi giova? - delle misure del Governo Conte evidenzia la prevalenza della Lega (e di Salvini) nella competizione sui temi politici, anche grazie alla grande comunicativa del leader, capace come pochi di parlare alla "pancia" degli italiani interpretando i tempi e il mainstream...

Tav - scontro M5S-Lega. Salvini : 'Vado fino in fondo'. Conte : 'L'opera non mi conVince' : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera', ha sottolineato ancora ...

Fincantieri - Salvini «blinda» Bono «Squadra che Vince non si cambia» : MONFALCONE «Squadra che vince non si cambia. Fincantieri è una squadra che vince e non si cambia». Con poche efficaci parole Matteo Salvini, ministro dell'Interno e vicepresidente del Consiglio, ...

Centrodestra così Vincente ma così diviso. Salvini : 'Mai più con Berlusconi al governo' : Non ci sarà più spazio per il vecchio Centrodestra, dichiara il leader del Carroccio. Il governo comunque andrà avanti 5 anni, ho dato la mia parola'. Ma il leader forzista replica: la Lega non può ...

Salvini Vince - ma dice no al ritorno con Berlusconi : Dopo la vittoria in Sardegna con il Centrodestra il vicepresidente del Consiglio torna a rassicurare gli alleati di Governo: 'Nessun ripensamento, la mia parola vale per cinque anni'

Sardegna al centrodestra - Vince Solinas : “grillini” al 10% - Salvini esulta | : Solinas governatore sfiora il 50%, Zedda (Centrosinistra) si arrende. Il M5S perde 30 punti dalle politiche

Salvini Vince anche in Sardegna ma chiarisce : 'Mai più con il centrodestra' : Salvini si dice soddisfatto del risultato delle elezioni in Sardegna, mentre per i suoi alleati di governo è stato un tracollo: alle ultime elezioni politiche (marzo 2018) i 5 Stelle conquistarono nell'isola un ottimo 42% dei consensi, mentre ora appena l'11%. Per il leader della Lega il risultato non cambia la situazione di governo e riconferma l'accordo con i grillini, per quanto riguarda invece una eventuale alleanza con il centrodestra per ...

Il crollo del M5s in Sardegna non spalanca le porte a Salvini (che però Vince) : Roma. Qualche giorno fa il capogruppo del M5s alla Camera Francesco D’Uva, dopo il brutto risultato in Abruzzo, spiegava che, insomma, ci sono stati problemi di comunicazione. Un grande classico dei partiti in difficoltà, insieme alla “ripartenza dalle periferie”. Adesso ci manca solo che qualche au

