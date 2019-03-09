Viabilità DEL 9 MARZO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOAE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE PER LAVORI TROVIAMO CODE TRA LE USCITE A24 E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA PROSEGUONO SULLA STRADA REGIONALE SUBLACENSE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA, NEL COMUNE DI ARCINAZZO RomaNO. PER FAVORIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI È ISTITUITA LA CHIUSURA DELLA STRADA TRA IL KM 23+400 E IL KM 26+000 CON DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE SULLA STRADA PROVINCIALE 3A. PRESTARE ATTENZIONE DUNQUE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO. DA GIUSEPPE CUTRUPI È TUTTO, ORA UN ...
romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2019 ore 07:30: VIABILITÀ DEL 9 MARZO 2019 ORE 07:20… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-03-2019 - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 20:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-03-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 20 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL raccordo, DOVE IL TRAFFICO È ANCORA MOLTO INTENSO: in CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 19 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 19:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL raccordo, DOVE IL TRAFFICO È ANCORA MOLTO INTENSO: in CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 19 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL raccordo, in esterna TROVIAMO CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA PISANA E AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 18 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL raccordo, in esterna TROVIAMO CODE TRA la Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 18 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL raccordo, in esterna TROVIAMO CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA Roma FIUMICINO E AURELIA. SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 17 : 45 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL raccordo, in esterna TROVIAMO CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA E A SEGUIRE TRA A24 E CENTRALE DEL LATTE; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA PISANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 17 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DELL’8 MARZO 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO dal raccordo, in esterna TROVIAMO code ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E CASILINA. SULLA A24 Roma TERAMO CI SONO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO dal raccordo, in esterna TROVIAMO code A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; STESSA SITUAZIONE IN INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E ANCORA TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI PROCEDE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio iniziamo dal raccordo, in esterna TROVIAMO code A TRATTI TRA la Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. A PROPOSITO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio iniziamo dal raccordo in esterna con code e rallentamenti tra la laurentina e la diramazione Roma sud RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA STORTA E L’OLGIATA CODE PER LAVORI SULLA PONTINA da TOR DE CENCI a CASTEL DI DECIMA IN USCITA DA Roma TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA IN DIREZIONE Roma PER INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA DEI CASTELLI RomaNI SEMPRE PER INCIDENTE CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO SALARIO SETTEBAGNI ALL’ALTEZZA DI FONTE DI PAPA RALLENTAMENTI SULLA CASSIA VEIENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI SETTEBAGNI PER INCIDENTE AVVENUTO AL KM 22+000 PROSEGUENDO CI SI INCOLONNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA PER POI RALLENTARE TRA LA CASILINA E LA VIA APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA IN DIREZIONE CENTRO TRA PORTONACCIO E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 09.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E L’ARDEATINA, PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E A CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PROSEGUENDO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 09.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA TIBURTINA PIU’ AVANTI CI SI INCOLONNA CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 8 MARZO 2019 ORE 08.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI SI ALTERNANO CODE A RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA VIA TIBURTINA PER POI INCOLONNARSI CAUSA INCIDENTE TRA LA CASSIA E VIA CASAL DEL MARMO IN INTERNA SI STA IN FILA DA SETTEBAGNI ALLA TIBURTINA E PIU’ AVANTI DALLA DIRAMAZIONE Roma ...