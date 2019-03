Via della Seta | il consigliere di Trump ' L Italia non legittimi le vanità cinesi'

Usa - Italia non legittimi Via della Seta : NEW YORK, 9 MAR - "L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti. Non c'è bisogno che il governo Italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture". Lo twitta Garret Marquis, ...

Usa - Italia non legittimi Via della Seta : ANSA, - NEW YORK, 9 MAR - "L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti. Non c'è bisogno che il governo Italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture". Lo twitta Garret Marquis, ...

Gli Stati Uniti all'Italia : "Non legittimate la Via della Seta cinese" : "L'Italia è un'importante economia globale e una grande destinazione per gli investimenti. Non c'è bisogno che il governo italiano dia legittimità al progetto di vanità cinese per le infrastrutture". Lo twitta Garret Marquis, assistente speciale del presidente americano Donald Trump e portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale.Il commento arriva all'indomani dell'annuncio del premier Giuseppe Conte, secondo il ...

Al Via i lavori di ripristino della frana di Montalbano : La Spezia - Al via da questa mattina l'atteso intervento di ripristino della frana di Montalbano, un problema molto sentito che da tempo causa disagi ai cittadini. La consegna dei lavori si è svolta ...

Tav - il giallo della lettera di Palazzo Chigi a Telt : «Via ai bandi per i cantieri». Ma il governo : no - slittano : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt, la società transalpina di proprietà dello Stato francese per il 50% e di Fs per l'altro 50%, incaricata di costruire la Torino-Lione,, che ...

Spazio : misurata la massa della Via Lattea grazie a un duo d’eccezione : Misurare la massa della Via Lattea non è così semplice: non possiamo metterla su una bilancia cosmica, né siamo in grado di averne una visione completa, dal momento che il nostro pianeta insieme a tutto il Sistema solare fa parte della galassia. Gli astronomi sono però riusciti ad aggirare l’ostacolo grazie a un duo d’eccezione: il telescopio spaziale della Nasa Hubble e il satellite dell’Esa Gaia. Combinando i dati delle due missioni – ...

Gubbio : oggi intitolazione della Via a Guido Bonarelli : Interverranno al convegno Guido Bonarelli jr., Archivio scientifico Guido Bonarelli, sul tema 'Una passione per la vita, una vita per la scienza', Walter Alvarez, University of California, Berkeley, -...

Infrastrutture - l'Italia dice sì alla Cina : "Entreremo a far parte della Via della Seta" : Proprio nei giorni in cui il Consiglio europeo discuterà a Bruxelles le relazioni tra Ue e Cina, il presidente Xi Jinping sarà in visita in Italia. Ed è in quell'occasione che dovrebbe arrivare la ...

Auguri Festa della donna 2019 : immagini da inViare su Whatsapp : Auguri Festa della donna 2019: immagini da inviare su Whatsapp L’8 marzo, la Festa delle donne si avvicina, come fare gli Auguri a mamme e nonne, fidanzate e mogli, amiche e colleghe? Se proprio non si ha il tempo o il modo di donare un mazzo di mimose, nell’epoca dei social si possono facilmente raggiungere con una frase inviata tramite Whatsapp; d’altra parte, immagini e gif possono risultare più simpatiche e originali. Auguri Festa ...

Bollo auto 2018 : evasione pagamento - al Via i controlli della Finanza : Bollo auto 2018: evasione pagamento, al via i controlli della Finanza controlli Finanza per evasione fiscale Bollo auto 2018: evasione pagamento, al via i controlli della Finanza pagamento Bollo auto, controlli al via È caccia agli evasori del pagamento del Bollo auto, con una stretta soprattutto su chi guida le auto con targa estera; tra le maggiori indiziate senza Bollo auto in regola. controlli della Finanza al via dopo le firme sul ...