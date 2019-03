Verso Juventus-Atletico Madrid | bianconeri in scioltezza | colchoneros con il brivido

Juventus - Verso l'Atletico col dubbio difesa : Allegri pensa a Caceres : TORINO - Nel 'casino', per sua stessa ammissione, è a suo agio. Max Allegri si cala nel suo habitat naturale in vista della sfida di martedì con l'Atletico, 'snodo cruciale' della stagione europea ...

Allegri – Massimiliano Allegri, più che gioire per la vittoria contro l'Udinese, pensa già alla gara contro l'Atletico Madrid. Gli unici nei della serata sono il gol subito e l'ennesimo infortunio di Barzagli. "Opzione difesa a tre contro l'Atletico? Non lo so. De Sciglio sarà difficilmente recuperabile, avremo solo un terzino. Vedremo cosa fare ma saremo […]

Ronaldo e Allegri Verso l'Atletico : tutti i fantasmi della Juventus : Chi gioca in attacco? Quale futuro per Allegri?Dov'è lo spirito Juve? Cosa fa il club? Cosa accadrebbe se...? Succederà tutto in una notte, un'ora e mezza o forse anche di più per scacciare i fantasmi.

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano Verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Europa League – Verso Napoli-Salisburgo - a tutto Ancelotti : “ko con Juventus? Dispiace ma non ci sono ripercussioni” : Le parole di Ancelotti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League tra Napoli e Salisburgo “L’Europa League sta crescendo, basta vedere gli ultimi vincitori, Manchester United, Atletico Madrid, squadre top“. Lo dice l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. AFP/LaPresse “Stavolta ...

JUVENTUS UDINESE PROBAIBLI formazioni – Juventus-Udinese, anticipo della ventisettesima giornata del campionato di Serie A 2018/2019. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20:30 di venerdì 8 marzo all'Allianz Stadium di Torino. Con il discorso scudetto quasi chiuso, Allegri potrebbe optare per un piccolo turnover infatti potrebbe star fuori Ronaldo, in vista del match […]

NAPOLI JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro la Juventus partendo dal cartellino rosso a Meret: "Episodio molto controverso. Di sicuro non l'ha toccato, non credo poi che sia un tentativo di fare fallo. Posso anche accettare che venga […]

Juventus - probabile formazione contro il Napoli : Dybala Verso la panchina : Ieri sera, poco dopo l'ora di cena, la Juventus è arrivata a Napoli. I bianconeri si sono subito recati in hotel e vi resteranno fino alle 19 di oggi. Questa mattina la squadra di Massimiliano Allegri ha svolto il risveglio muscolare in albergo, e probabilmente non ci sarà alcuna prova tattica. Dopo il lavoro mattutino la squadra pranzerà e si concederà un pizzico di riposo, mentre intorno alle 17 si terrà la riunione tecnica che servirà ...

Juventus - Cristiano Ronaldo Verso la titolarità - contro il Napoli dubbio a centrocampo : Per la Juventus si avvicina sempre di più la sfida di domenica contro il Napoli. Gli uomini di Massimiliano Allegri stamani si sono allenati alla Continassa proprio per arrivare al top al match di domenica. La Juve sta pensando si alla gara contro il Napoli ma di riflesso il pensiero va anche alla partita di Champions contro l'Atletico. I bianconeri vogliono preparare al massimo il match del San Paolo perché può dare una grossa mano anche in ...

JUVENTUS ATLETICO Madrid – La partita di ritorno con l'Atletico diventa fondamentale per la stagione bianconera. Lo sa benissimo Allegri che crede nella rimonta e sta cercando di far arrivare al meglio la squadra a quella partita. Francesco Guidolin ha parlato sulle frequenze di Radio24 del momento della Juventus

Napoli-Juventus – La Juventus capolista è pronta a sfida il Napoli di Ancelotti. Le due squadre arrivano da due momenti differenti di forma, gli azzurri stanno bene e sono tornati alla vittoria mentre i bianconeri hanno vinto con difficoltà contro il Bologna e si portano dietro le scorie di Madrid. Domenica sera le due squadre […]

Juventus - Verso la Champions : Allegri potrebbe cambiare modulo e puntare su Bernardeschi : Ieri, nel post partita della sfida contro il Bologna, Massimiliano Allegri con un tweet ha sottolineato che mancavano 16 giorni alla partita più importante della stagione, ovvero la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. L'allenatore della Juventus ha definito quella contro gli spagnoli come "la partita". Dunque da oggi scatta il countdown in vista della Champions League e il tecnico livornese per questo match sta ...

Atletico Madrid-Juventus - probabili formazioni : Dybala Verso la panchina : La Juventus, questa mattina, si è ritrovata poco prima delle 12 sui campi della Continassa per prepararsi in vista della sfida contro l'Atletico Madrid. Il programma dei bianconeri verso la gara di Champions League sarà piuttosto serrato e domani mattina la squadra si allenerà verso le 11:45 a Torino. Poi la Juve pranzerà nel suo centro sportivo e verso le 16 partirà dall'aeroporto di Torino Caselle verso Madrid. Una volta arrivati in Spagna ...

Atletico Madrid-Juventus – Il Corriere di Torino stamattina titola: "Colchoneros in allarme: bucati 22 volte da Ronaldo". Il quotidiano riporta lo score da urlo del portoghese con l'Atletico Madrid: 31 le partite disputate, con 15 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. Un ruolino di marcia che in Champions ha però regalato solo sorrisi a Ronaldo – si legge […]