Venezuela | sono almeno 14 i morti negli ospedali a causa del blackout

(Di sabato 9 marzo 2019)quattordici i pazienti che hanno perso la vita in un ospedaleno di Maturin, nello stato di Monagas, in, adelelettrico che da due giorni sta creando gravi difficoltà nel Paese. Ad annunciarlo è un medico infettivologo, Julio Castro, che su Twitter denuncia il decesso di nove pazienti nel reparto di medicina interna ed emergenza, 2 in ostetricia, 1 in traumatologia e 1 in terapia intensiva neonatale. Secondo Repubblica ci sarebbe una vittima anche all’ospedale di Maracay, a ovest della capitale Caracas.Quello di oggi sabato 9 marzo è stato il secondoche ha colpito il sistema elettrico ine ha lasciato il 96% del paese scollegato da Internet: a renderlo noto, sempre su Twitter, è stata Netblocks, associazione che si dedica a monitorare l’accesso alla rete Internet a livello globale, in base all’analisi dei dati ...

