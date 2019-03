Venezuela | continua blackout Oggi manifestazioni pro Maduro e Guaidó

Venezuela - Guaidò rientrato nel paese per continuare liberazione : Il numero uno dell'opposizione Venezuela na, Juan Guaidò , è atterrato all'aeroporto della capitale Caracas , dopo aver lasciato il paese per 10 giorni per un tour dell'America Latina . Al suo ritorno ...

Nella crisi del Venezuela una famiglia perde tutto ma continua a salvare i gatti randagi : Negli ultimi anni il Venezuela è stato stretto in una crisi politica, economica e umanitaria gravissima che ha costretto migliaia di persone a fuggire all'estero per scappare dalla fame. Ma c'è chi ha deciso di rimanere e di pensare anche agli invisibili: ...

Nella crisi del Venezuela una famiglia perde tutto ma continua a salvare i gatti randagi : Negli ultimi anni il Venezuela è stato stretto in una crisi politica, economica e umanitaria gravissima che ha costretto migliaia di persone a fuggire all'estero per scappare dalla fame. Ma c'è chi h

Ecco perché la Cina continua a coccolare Maduro in Venezuela : Ma, a ben vedere, c'è stato ben poco di socialista nelle loro dittature: una ricerca sostiene che in Venezuela , tra il 1999 e il 2011, la quota dell'economia gestita dai privati è salita dal 65 al 71%...

Malgrado Mattarella. L'Italia continua a non schierarsi sul Venezuela e blocca la dichiarazione comune dell'Ue per Guaidò : Nemmeno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riesce a smuovere il governo gialloverde sulla crisi Venezuelana. Lega e Movimento cinquestelle restano su posizioni opposte: l'una contro Nicolas Maduro, chiede libere elezioni; i pentastellati sono per la non-ingerenza, non stanno né con Maduro né con l'autoproclamato presidente Juan Guaidò, chiedono il dialogo per evitare "la guerra civile". E così cadono nel ...