Valentino Rossi guiderà una F1 | il Dottore al volante della Mercedes! Scambio con Lewis

MotoGp - Hamilton in arrivo in Qatar : spunta l’ipotesi di un pazzesco ‘scambio’ di fine stagione con… Valentino Rossi : Il campione del mondo di Formula 1 è in arrivo in Qatar per assistere alla giornata di qualifiche di MotoGp, dove incontrerà Valentino Rossi e gli altri piloti Aveva annunciato che non avrebbe voluto perdersi l’inizio della stagione motoristica, promessa mantenuta per Lewis Hamilton. Il campione del mondo di Formula 1 sarà oggi a Losail per assistere alle qualifiche del Gp del Qatar di MotoGp, primo appuntamento del Mondiale ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Marc Marquez e la Honda fanno paura per le qualifiche. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi devono recuperare : Non c’è trucco, non c’è inganno: la Honda e Marc Marquez vanno forte e per gli avversari c’è da preoccuparsi. Da questo concetto si parte per presentare le qualifiche del primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar), il sei volte campione del mondo ha fatto vedere di aver superato definitivamente i suoi problemi fisici e guida da Dio la RC213V. La moto nipponica, tra le mani del “93”, vola ...

Valentino Rossi MotoGP GP Qatar 2019 : “Ho avuto problemi all’anteriore - devo fare di tutto per centrare la Q2” : Valentino Rossi chiude la sua prima giornata del fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP in maniera davvero incredibile. Miglior tempo nella FP1, solamente 17esimo nella seconda sessione di prove libere. Un andamento a “gambero” che viene confermato anche dal “Dottore”, come ha spiegato al profilo Twitter del team Yamaha Movistar. “È stata una giornata strana perché, a mio parere, non siamo ...

MotoGp – I cani ed il gatto di Valentino Rossi sono cresciuti : il pilota ‘li porta con sè’ in Qatar [FOTO] : Valentino Rossi personalizza la sua Yamaha: sulla M1 in Qatar spunta un simpatico e nuovo sticker dedicato ai suoi cuccioli Valentino Rossi dà un tocco personale alla sua M1. Il pilota di Tavullia è sceso in pista, in occasione della prima sessione di prove libere in Qatar, con una Yamaha rinnovata. Questa volta non stiamo parlando del punto di vista meccanico, ma di quello puramente estetico. Sulla ‘coda’ della moto del 9 ...

MotoGP - Risultati FP1 GP Qatar 2019 : Valentino Rossi è primo! Squillo Yamaha - 4° Andrea Dovizioso : Un Valentino Rossi superbo quello del primo turno delle prove libere 1 del GP del Qatar, sede del primo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il “Dottore” ha messo in riga tutti, ottenendo il miglior tempo di questa sessione in 1’55″058, dimostrando che la Yamaha è assai performante e con una coppia di medie il passo è decisamente buono. Lo aveva detto in conferenza stampa il campione di Tavullia che la M1 era migliorata e ...

MotoGp – Un dolcissimo risveglio per Francesca Sofia Novello : il regalo di Valentino Rossi in Qatar [FOTO] : Un mazzo di fiori speciale per Francesca Sofia Novello in Qatar: il Dottore celebra la sua fidanzata nel giorno della festa della donna La stagione 2019 di MotoGp sta per iniziare: i piloti scenderanno in pista a breve per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar, prima gara dell’anno. Non poteva mancare, a Losail, Francesca Sofia Novello: la bella fidanzata di Valentino Rossi ha deciso di accompagnare la sua dolce metà per ...