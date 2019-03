Vaccini | l’autocertificazione scade il 10 marzo I presidi | “Lunedì chi non ha il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Niente asilo per i bimbi senza certificato di vaccinazione. A dirlo è l’Associazione nazionale, che si esprime a poche ore dallanza del termine per la presentazione dei certificati delle vaccinazioni obbligatorie nelle scuole, previsto entro il 10, quandol’autocertificazione accolta all’inizio dell’anno scolastico, a settembre. “Lunedì prossimo, per chi non si presenterà a scuola con il certificato richiesto, applicheremo semplicemente la legge. Quindi, negli asili, i bambini sprovvisti di certificato non potranno entrare – scrivono i-. Nelle altre scuole, invece, in questi casi è prevista solo una sanzione pecuniaria e gli alunni potranno entrare lo stesso”. Una dichiarazione che arriva dopo che il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini aveva scritto alla ministra della Salute Giulia Grillo per ...

