Vaccini | da lunedì si entra a scuola solo con il certificato | verranno applicate le

(Di sabato 9 marzo 2019) Da, anzi già da domani domenica 10 marzo, i genitori che non presentano ala certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli saranno passibili delle sanzioni previste dalla legge Lorenzin, e dunque nel peggiore dei casi si potrebbe arrivare all’esclusione da, per i nidi e per l’infanzia. L’Associazione Nazionale Presidi (Anp) si è espressa comunque in maniera decisa: “prossimo, per chi non si presenterà acon ilrichiesto, applicheremo semplicemente la legge“. Questo significa che “negli asili, i bambini sprovvisti dinon potrannore. Nelle altre scuole, invece, in questi casi e’ previstauna sanzione pecuniaria, e gli alunni potrannore lo stesso“. Secondo l’associazione dei presidi il problema “è soprattutto nellaprimaria, dove i non ...

