Vaccini | da lunedì a scuola solo con il certificato | Negli asili bambini non

(Di sabato 9 marzo 2019) Niente più proroghe, nonostante le richieste arrivate fino all'ultimo di un nuovo decreto. Dal 10 marzo, i genitori che non hanno presentato alle scuole la certificazione originale sulle vaccinazioni dei figli vanno incontro alle sanzioni previste dalla legge Lorenzin, che arrivano fino all'esclusione daper i nidi e quelle dell'infanzia. Nel frattempo è allo studio un nuovo provvedimento, che prevederebbe il cosiddetto 'obbligo flessibile'.L'Associazione Nazionale Presidi (Anp) è molto chiara in proposito: "Lunedì prossimo, per chi non si presenterà acon ilrichiesto, applicheremo semplicemente la legge". Questo significa che ", isprovvisti dinon potranno entrare. Nelle altre scuole, invece, in questi casi è previstauna sanzione pecuniaria, e gli alunni potranno entrare lo ...

