Usa | popcorn nei polmoni mentre li mangia a 2 anni | ha rischiato la vita

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Ha lottato tra lae la morte il piccolo Nash Goddard, un bambino statunitense di appena dueoriginario di Denver, in Colorado. La piccola creatura, infatti, hadi morire di setticemia a causa di un banale e apparentemente innocuo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, li stavandoguardava la televisione come tutti i bambini adorano fare. Purtroppo, però, distratto dalle immagini in tv, il bambino non si è reso conto di aver inalato alcuni pezzi dei fiocchi di mais, probabilmente dopo che questi gli sono andati di traverso. L'inalazione ha provocato una brutta infezione batterica che lo ha praticamente ridotto in fin di. Una fatalità decisamente molto rara ma che purtroppo è capitata proprio al piccolo Nash, che pare essersi ripreso completamente dopo un periodo di grande paura.USA: rischia di morire bimbo di ...

lau67to : @giadanajarro @AnnaAscani @nzingaretti Veramente il PD l'opposizione la sta facendo, e anche duramente, se poi pref… -