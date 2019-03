Usa | perde biglietto della lotteria Glielo restituiscono e vince 273 milioni

Gli statali (negli Usa) che perderanno il lavoro a caUsa dell'intelligenza artificiale : Sono 130 mila i lavoratori federali che nei prossimi dieci anni perderanno il posto, o dovranno modificare in maniera sostanziale le proprie mansioni, a causa dell'ingresso massiccio dell'intelligenza artificiale sostenuto da un piano lanciato dal presidente Trump. Secondo i dati riportati da The Partnership for Public Service, no profit che monitora la qualità del pubblico impiego negli Stati Uniti, l'impatto sarà significativo. ...

I venti di pace Usa-Cina spingono le Borse. Chi vince e chi perde con l’accordo : Ancora forti rialzi per gli indici azionari cinesi. Da gennaio i guadagni superano anche il 25%. Ma ora che la guerra commerciale Usa-Cina sta per finire, una domanda bisogna porsela: vinceranno tutti da questo accordo? JCI Capital ha provato a calcolarlo. E la risposta è «no». Ecco chi potrebbe perderci di più. ...

Lauryn Hill perde la caUsa con l'American Express : Lauryn Hill , ex leader dei Fugees e star della hit ' Killing me softly ' non ama pagare i conti. Così American Express le ha fatto causa per una fattura di ben 371892 dollari per l'acquisto di beni e ...

Perché l’Ema perde una caUsa per l’affitto della sede a Londra e l’Ue paga : L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha perso una battaglia legale per interrompere un contratto di affitto per il suo grattacielo londinese a seguito del suo previsto trasferimento ad Amsterdam dopo la Brexit. L’Agenzia dovrà pagare l’affitto fino alla scadenza del contratto ovvero fino al 2039 per

Ema perde la caUsa sull'affitto a Londra : pagherà 575 milioni : L'Agenzia europea del farmaco, Ema, ha perso la battaglia legale sulla possibilità di ritirarsi dal contratto di affitto della sede di Londra. L'Alta corte di giustizia ha dato ragione al gruppo ...

RagUsa - incidente mortale in scooter : perde la vita a 17 anni : Ancora una triste vicenda quella che si sta per raccontare e che riguarda la morte di un giovane ragazzo neanche maggiorenne. L'ultimo drammatico episodio si è consumato per le strade della provincia di Ragusa, precisamente nel piccolo comune di Vittoria, dove Valerio Cafiso, diciassettenne della zona, ha perso la vita in seguito ad uno scontro mortale avvenuto in sella al suo scooter. Secondo quanto si apprende dai media locali, infatti, in ...

Camion perde carico di frumento in A14. ChiUsa la corsia diretta a Nord : Un autoarticolato che viaggiava verso Nord sull'A14 ha perso il carico di frumento che si è sversato sulle tre corsie. E' accaduto nei pressi del km 240 tra i caselli di Loreto e Ancona sud dove si ...

Isola dei Famosi 2019 perde pezzi : Alda D'EUsanio assente - Roberto Cenci va a Ciao Darwin : L'Isola dei Famosi 2019 continua a perdere pezzi, questa volta però non si tratta dei naufraghi ma di due pezzi da novanta: Alda D'Eusanio e il regista Roberto Cenci...

La Germania potrebbe perdere più di 100.000 posti di lavoro a caUsa della Brexit - : In caso di uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE nella Brexit, la Germania potrebbe perdere più di 100 mila posti di lavoro, scrive il giornale Welt am Sonntag citando l'istituto di ricerca ...

Perde caUsa per licenziamento e rischia processo per truffa alla 104 : FRANCAVILLA FONTANA - rischia il rinvio a giudizio per truffa continuata, e si è visto anche respingere proprio venerdì scorso dal giudice del lavoro di Brindisi il ricorso contro il licenziamento ...

Diciotti - Minniti : “Salvini? Ha Usato ostaggi per trattativa con Ue. M5s? Forse salverà il governo ma perderà l’anima” : Duro attacco dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, contro il governo gialloverde sulla gestione delle vicende Diciotti e Sea Watch. Ospite di Omnibus (La7), Minniti accusa: “Il governo M5s-Lega ha tenuto viva una strategia della tensione comunicativa, cioè ci hanno spiegato che stava arrivando una nave con 47 migranti e che quella era una invasione. Non era né una emergenza, né una invasione, ma abbiamo trattato la ...

Coppa Italia – Roma umiliata - Di Francesco chiede scUsa : “prestazione vergognosa! Dimissioni? Lasciamo perdere” : Di Francesco commenta l’amaro ko di oggi della Roma contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia: l’allenatore giallorosso tra scuse e valutazioni “C’è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata al di sotto delle nostre possibilità, sono il primo a chiedere scusa per una prestazione ...

Sanremo : mezzo perde carburante in centro - via Roma chiUsa al traffico in direzione Levante - Foto - : Via Roma a Sanremo è chiusa al traffico, in direzione Imperia già da piazza Cesare Battisti, da questa mattina alle 7.30. La decisione è stata presa dagli agenti della Polizia Municpale, a causa della ...

Motocross delle Nazioni 2018 - l’Italia perde il secondo posto a caUsa della squalifica di Cervellin : Alcune irregolarità riscontrate nella benzina del pilota azzurro hanno portato alla sua squalifica e, conseguentemente, a quella dell’intero team Italia La Federazione Motociclistica Internazionale ha reso noti gli esiti delle verifiche tecniche effettuate all’ultima edizione del Motocross delle Nazioni in USA. Le analisi hanno riguardato ventisette diverse componenti chimiche del carburante e quelle eseguite sulla benzina ...