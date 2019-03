Usa al governo Conte | L' Italia non legittimi la Via della Seta cinese

Tav - ancora tensioni fra Lega e M5s. Di Maio accUsa Salvini 'Serve serietà - non si mette a rischio il governo per un punto del contratto' : Per il ministro dello Sviluppo economico la soluzione tecnica sulla Tav c'è, basta 'avere la volontà politica' di trovarla insieme.

Huawei - al via la controffensiva : denunciato governo Usa : Nuovo capitolo nell ' affaire Huawei . Il colosso delle telecomunicazioni cinesi ha risposto alle limitazioni imposte nei suoi confronti dagli Stati Uniti annunciando di aver intentato una causa ...

Ft - monito Usa su Cina divide il governo : ANSA, - BRUXELLES, 7 MAR - Il sostegno dell'Italia alla nuova via della seta cinese apre l'edizione europea del Financial Times: "Il rimprovero Usa scatena le divisioni a Roma sulle aperture agli ...

Huawei cita in giudizio il governo Usa per il ban “incostituzionale” delle sue infrastrutture : Huawei ha annunciato di aver intentato una causa contro il governo degli Stati Uniti presso un tribunale federale del Texas. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei cita in giudizio il governo USA per il ban “incostituzionale” delle sue infrastrutture proviene da TuttoAndroid.

Compagnia cinese Huawei fa caUsa al governo americano per le accuse di spionaggio - : La società cinese ha fatto causa contro l'amministrazione statunitense per le accuse di Washington relative allo sfruttamento delle sue tecnologie da parte delle autorità cinesi per spionaggio, ha ...

Huawei ha fatto caUsa al governo degli Stati Uniti : Secondo l'azienda tecnologica cinese non ci sono ragioni valide dietro al divieto per le agenzie federali americane di usare i suoi prodotti

Governo - timori ingerenza Russia : Giorgetti vola in Usa : In tema di politica estera, gli interlocutori americani hanno chiesto anche a Giorgetti perché Roma non ha ancora appoggiato il presidente ad interim venezuelano Guaidó. In merito il sottosegretario ...

"Bankitalia è pubblica - non privata. L'oro è suo e il governo non può Usarlo" : Il governatore Visco prova a chiudere le polemiche. E aggiunge: "Il meccanismo contro le crisi bancarie è efficace"

Giorgetti : Usa chiedono governo stabile : 23.02 "Gli Stati Uniti vogliono un governo italiano credibile. Sta a noi prendere decisioni giuste per il nostro Paese". Così il sottosegretario leghista alla presidenza del consiglio Giorgetti, al termine della sua missione negli Usa, dove ha incontrato investitori e istituzioni, ha risposto a chi chiedeva se a Washington e a New York ci fossero preoccupazioni per la stabilità del governo italiano. "C'è un contratto da rispettare". E "come ha ...

Il gigante cinese Huawei denuncerà il governo Usa : Roma, 4 mar., askanews, - Il gigante delle telecomunicazioni cinese Huawei si prepara a denunciare il governo Usa per aver vietato alle agenzie federali di usare i prodotti della compagnia per motivi ...

Superstrada Catania-RagUsa - il project financing non convince il governo nazionale : In effetti i problemi evidenziati dai tecnici del ministero dell'Economia sono reali. Primo fra tutti la possibilità di un rischio sanzione da parte dell'Unione Europea visto che non esisterebbe ...

Altri ragazzi accUsano nunzio a Parigi : “Ci molestò”. Governo francese : il Vaticano agisca : La grana del nunzio apostolico a Parigi accusato di molestie si fa piu' spinosa e va ad aggiungersi alle altre vicende che stanno scuotendo la Chiesa in questi giorni. A puntare il dito contro monsignor Luigi Ventura, ambasciatore della Santa Sede in Francia, sono innanzitutto tre uomini, che hanno denunciato pubblicamente, scendendo nei particolari, di aver subito la "mano morta" del prelato. Per questo chiedono che gli sia revocata l'immunita' ...

Il governo di Haiti ha annunciato che le note celebrazioni del Carnevale quest’anno non si terranno a caUsa delle proteste delle ultime settimane : Il governo di Haiti ha annunciato che le note celebrazioni di Carnevale dell’isola quest’anno saranno cancellate a causa delle manifestazioni di protesta delle ultime settimane. Migliaia di manifestanti stanno periodicamente occupando strade e piazze per chiedere le dimissioni del presidente Jovenel Moise,

Maltempo e Bagnoli - de Magistris accUsa : 'Noi abbandonati dal governo' : E allora non potremmo mai aspettarci una seria lotta ai cambiamenti climatici da parte dei governi delle ingiustizie di tutto il mondo che sono, invece, la causa dei cambiamenti climatici che stanno ...