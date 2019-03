Una bambina a cui i medici avevano dato pochi mesi di vita ha sconfitto il cancro - FOTO

La diagnosi arriva tardi e la bambina muore di Una grave appendicite : È morta di appendicite, che nessuno dei medici aveva riconosciuto. È accaduto a Southampton, città dell'Hampshire, nel Regno Unito, a Elspeth Moore. Che, al momento del decesso, aveva soltanto cinque anni.Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la bambina era arrivata in ospedale con un forte bruciore di stomaco. Pensavano fosse gastroenterite, ma l'appendicite era diventata una grave sepsi per la diagnosi tardiva.La vicendaLa piccola si era ...

Benedetta Valanzano incinta : "A maggio nascerà Una bambina" : Ospite di Storie Italiane, l'attrice Benedetta Valanzano ha partecipato al salotto di Eleonora Daniele per parlare della sua gravidanza . L'attrice e cantante, incinta quasi all'ottavo mese, ha ...

Prato : Don Paolo Glaentzer condannato a 4 anni per abusi su Una bambina : Il tribunale di Prato ha condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione l'ex parroco della chiesa di San Rufignano a Sommaia di Calenzano, Don Paolo Glaentzer, di 71 anni, in merito all'accusa di violenza sessuale ai danni di una bambina di appena 10 anni. La sentenza, emessa al termine di un processo con rito abbreviato (dunque scontata di un terzo della pena) ha sancito anche un risarcimento di 50mila euro nei confronti della vittima e ...

In auto con Una bambina : prete condannato a 4 anni : È stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione e a un risarcimento di 50mila euro don Paolo Glaentzer, il prete trovato in auto con una bambina di 10 anni e finito a processo a Prato con l’accusa di violenza sessuale su minore.Il risarcimento è stato stabilito a favore della piccola vittima, ma non dei genitori, nel giudizio con rito abbreviato emesso oggi dal gup di Prato. La procura aveva invece chiesto cinque anni di ...

Pedofilia - si appartò con Una bambina - prete condannato a 4 anni e 4 mesi : Lo avevano sorpreso i vicini di casa della famiglia della vittima. Era appartato nella sua auto con una bambina di dieci anni. Era accaduto nel luglio dell'anno scorso. E oggi, a distanza di qualche mese, don Paolo Glaentzer, il sacerdote 70enne di Calenzano, in provincia di Firenze, è stato condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione, con l'accusa di Pedofilia. Aveva scelto il rito abbreviato e per lui la procura di Prato, ...

Prato - parroco abusò di Una bambina : condannato : Quattro anni e quattro mesi per don Paolo Glaentzer, sorpreso in auto con una bimba di 10 anni a Calenzano. L'arcidiocesi si è costituita parte civile: è la prima volta

Una bambina di 11 anni ha partorito in Argentina : Era stata stuprata e le è stato impedito di abortire, nonostante la legge glielo permettesse: è stata sottoposta a un parto cesareo d'urgenza

Meghan Markle/ Il Royal Baby sarà Una bambina? Il gesto di Harry : Meghan Markle, il Royal Baby sarà una bambina? Mentre continuano le polemiche sulle folli spese della Duchessa, il principe Harry spiazza con un gesto.

La protesta di Una bambina diventa una marcia mondiale! Il 15 marzo lo sciopero per l'ambiente : La 16enne svedese Greta Thunberg ha stregato il pianeta con i suoi flash mob del venerdì contro il cambiamento climatico: sempre più persone si sono unite a lei e ora il movimento Fridays for Future ha lanciato il primo Global Climate Strike. Ecco perché l'iniziativa può davvero avere un impatto sulle decisioni dei governi.“La nostra biosfera è sacrificata perché le nazioni più ricche come la mia possano vivere nel lusso”. Con queste parole ...

Rozzano - due uomini si costituiscono per l’omicidio del 63enne : “Abusava di Una bambina” : Una vendetta per punire un uomo accusato di pedofilia. A meno di 24 ore dall’omicidio avvenuto poco prima delle 18 nel parchetto accanto al supermercato “Il Gigante” di Rozzano, a sud di Milano, due uomini si sono costituiti ai carabinieri. Il primo, 35 anni, ha dichiarato di essere colui che ha sparato i cinque colpi di una calibro 9×21 contro Antonio C., 63 anni, ex suocero. Quattro colpi sono arrivati a segno. Il ...

Omicidio a Rozzano - confessa il killer : «Aveva abusato di Una bambina» Video|Foto : Antonio Crisanti, 63 anni, è stato ucciso in strada con cinque colpi di pistola. A sparare è stato l’ex genero, Emanuele Spavone, 35 anni. L’uomo si è costituito insieme con il suo complice, un 27enne, che guidava il motorino

Rozzano - dietro l'omicidio l'ombra di abusi su Una bambina : Stanno lavorando sulla pista di una vendetta in famiglia i carabinieri di Rozzano per ricostruire il movente dell'omicidio di Antonio Crisanti, il 63enne freddato ieri pomeriggio nel parcheggio del supermercato “il Gigante” in via Venezia, a Rozzano. Tra le ipotesi possibili, stando a quanto appreso, ci sarebbero alcune particolari attenzioni riservate dal 63enne nei confronti delle due figlie minori del fratello del killer. Il 34enne ...

Milano - uomo ucciso davanti al centro commerciale. I killer si consegnano : «Ammazzato perché aveva stuprato Una bambina» : Antonio Crisanti, il 63enne morto ieri a Rozzano, alle porte di Milano, sarebbe stato ucciso da due uomini: Emanuele Spavone, 35 anni, e Achille Mauriello di 27. Si sono costituiti...

Isola dei Famosi - Soleil 'Sei Una bambina viziata' e Ariadna 'Sei una finta di m...' : Soleil Sorgè ed Ariadna Romero si sono insultate pesantemente durante la partecipazione all'Isola dei Famosi 2019. La lite è stata scatenata dalle parole al vetriolo della Sorgè che, senza mezzi termini, l'ha etichettata come bambina viziata che non comprende come funziona la vita. A muso duro una di fronte all'altra La Romero, indispettita dalle dure parole dell'altra naufraga, ha replicato che lei è una ragazza di pancia, una persona vera e ...