' Un momento difficile' con Dapporto e Reggio

Un allenatore al giorno – Walter Zenga - momento difficile per l’Uomo Ragno : Continua il nostro classico appuntamento con la nostra rubrica ‘Un allenatore al giorno’, oggi è il turno di Walter Zenga, allenatore del Venezia. Dopo una carriera molto importante da portiere ha provato l’esperienza in panchina tra alti e bassi. Tante le panchine, le prime esperienze più importanti sono state quelle con Stella Rossa e Dinamo Bucarest, poi l’Italia con il Catania e poi il Palermo. Nuova avventura ...

Sorbillo : "Gli spari? Il centro storico di Napoli vive il momento più difficile degli ultimi tempi" : "Ieri abbiamo fatto un altro passo indietro qui nel centro di Napoli, siamo tornati alla notte del 16 gennaio. Quello che è accaduto a Di Matteo dimostra quanto il centro storico viva un momento difficile, forse il più difficile degli ultimi tempi". Lo afferma Gino Sorbillo commentando gli spari che sono stati esplosi contro la pizzeria di Di Matteo, a via dei Tribunali, a poco più di un mese dall'ordigno fatto esplodere ...

Milan - Gattuso alla vigilia della sfida di Coppa Italia : “buon momento - Lazio avversario difficile” : Gattuso alla vigilia di Lazio-Milan: l’allenatore rossonero frena gli entusiasmi, ma crede nei suoi calciatori “Stiamo attraversando un buon momento ma giochiamo con una squadra da qualche anno è diventata realtà del calcio Italiano. C’è grandissimo rispetto nei confronti della Lazio, sappiamo di avere una partita difficile da affrontare, ma ce la giocheremo sicuramente”. Così Rino Gattuso, allenatore del Milan, ha ...

Amici di Maria De Filippi - Alessandro Casillo fuori? momento difficile per il cantante : Alessandro Casillo litiga con Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi Litigi a non finire ad Amici di Maria De Filippi oggi. Non sappiamo come si metteranno le cose per Alessandro Casillo ma dopo la puntata appena andata in onda non siamo sicurissimi che riesca ad arrivare al Serale: Alessandro infatti sembra non avere […] L'articolo Amici di Maria De Filippi, Alessandro Casillo fuori? Momento difficile per il cantante proviene da Gossip e ...

Cagliari-Parma - Maran : “Prova di grande cuore in un momento difficile” : Cagliari-Parma 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rolando Maran, tecnico del Cagliari, ha parlato della vittoria contro il Parma: “Oggi comunque, nel momento in cui tutto sembrava diventato più difficile, col gol loro al primo tiro e l’infortunio, siamo rimasti lucidi e siamo andati a prenderci questa vittoria, meritata […] L'articolo Cagliari-Parma, Maran: “Prova di grande cuore in ...

Lazio - le parole di Simone Inzaghi : “momento difficile - vi svelo tutti i nostri indisponibili” : Simone Inzaghi ha parlato in vista della gara contro il Genoa svelando tutti gli indisponibili in casa Lazio, un numero considerevole “Anche lo scorso anno abbiamo attraversato un momento difficile per quanto riguarda gli infortuni: abbiamo dieci giocatori indisponibili, ovvero Wallace, Luiz Felipe, Bastos, Parolo, Milinkovic, Luis Alberto, Lukaku, Berisha, Durmisi e Leiva. Questo non deve essere un alibi perché scenderà comunque in ...

Di Battista da Floris : "L’Abruzzo? Una sconfitta. Punto. momento difficile ma non drammatico" : Alessandro Di Battista ospite a DiMartedì parla di Pil ed economia, difende la manovra di bilancio e ammette che in Abruzzo per il M5s è stata una sconfitta. Da cui imparare. Secondo l’ex parlamentare e oggi semplice militante dei 5 Stelle ragionare solo in termini di Pil è un grave errore ("secondo Oxfam l’80% della ricchezza prodotta è finita nelle mani dell'1% della popolazione") mentre gli attacchi alla politica economica del governo e ...

M5s - Di Battista : “Abruzzo? momento difficile ma non drammatico”. E rimprovera il pubblico per i mancati applausi : “L’esito delle elezioni regionali in Abruzzo? E’ stata una sconfitta. Punto. Però c’è da dire che il M5s non ha mai vinto in nessuna elezione regionale. Si deve imparare sempre dagli sbagli, ma in questi sei anni il M5s non ha mai perso. Ha sempre imparato tutte le volte in cui c’è stata una sconfitta o un Momento difficile”. Sono le parole dell’ex deputato M5s, Alessandro Di Battista, ospite ...

Marotta : “Riconosciamo il momento difficile ma siamo terzi e sono sicuro che verremo fuori da questa situazione” : A margine del Premio Gianni Brera, il Chief Executive Officer Sport nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky. “Ieri al termine del match contro il Bologna c’è stato un normale confronto, come accade dopo tutte le partite, indipendentemente dal risultato. Riconosciamo il momento difficile, che crea amarezza e dispiacere, soprattutto per i nostri tifosi, ma la posizione di Spalletti è molto ...

Cagliari - Ceppitelli : 'momento difficile - è ora di reagire da squadra' : Il difensore del Cagliari Luca Ceppitelli parla a Sky Sport prima della sfida con l' Atalanta : 'Non è un momento facile per noi, dobbiamo reagire da squadra quale siamo. Abbiamo preparato al meglio la partita, semplicemente è ora di dimostrare i nostri ...

Il video del singolo di Nada “È un momento difficile - tesoro” : Esce il video di "È un momento difficile, tesoro", secondo singolo estratto e title track del nuovo album di inediti di Nada uscito lo scorso 18 gennaio per Woodworm Label / distr. Artist First. Nel videoclip Nada è un'inserviente che si aggira facendo piccoli lavori in un circo in pausa. Non c'è nessuno oltre a lei e qualche animale anch'esso sospeso in un limbo psicotemporale. È l'occasione per un volo della mente, una riflessione onirica su ...

Juventus - Cancelo : 'Sono qui per vincere. CR7 il migliore al mondo. Infortunio? momento difficile - ma è passato' : È un campione vero, il migliore al mondo. È un calciatore che ha aumentato il livello della Juventus, ci aiuta tanto in campo e fa davvero la differenza. Per questo la Juventus ha puntato su di lui". ...

Nada - esce il 18 gennaio il suo nuovo album di inediti : È un momento difficile - tesoro : S'intitola 'E' un momento difficile, tesoro ', il nuovo disco di inediti di Nada, in uscita il 18 gennaio 2019 per Woodworm Label / distr. Artist First. Il nuovo lavoro discografico vede il ritorno ...