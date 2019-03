Ufficiale Loredana Bertè al serale di Amici di Maria De Filippi | gli indizi sui direttori

optimaitalia

(Di sabato 9 marzo 2019)aldidiDe, ufficialmente confermata dalla conduttrice nel corso del nuovo appuntamento pomeridiano di sabato 9 marzo. La cantante sarà tra i giudici del, in partenza il prossimo 30 marzo. Confermato ufficialmente al sabato anche per quest'anno, addiDesi procede con l'assegnazione delle maglie verdi che consentiranno a cantanti e ballerini di accedere alla prossima fase del programma.La prima conferma suldi18 riguarda la presenza di, tra i giudici della nuova edizione.Ad aprire la puntata didiDe, sabato 9 marzo, sono Shade e Federica Carta con Senza farlo apposta, reduci dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 nella categoria dei Campioni. Dopo aver presentato il nuovo singolo congiunto, Shade e Federica Carta salutano i ragazzi per lasciare ...

OptiMagazine : Ufficiale Loredana Bertè al serale di #Amici18: gli indizi sui direttori artistici e le nuove maglie verdi - xmtwice : RT @nene5197: Sono appena uscita dalla registrazione. Mowgly e mameli al serale. Alberto ha vinto la gara inediti. Alberto e Ludovica hanno… - sofy_amici18 : Quindi ufficiale: Mowgly e Mameli al serale. Ovviamente lo sapevamo da ieri di Mowgly, serve per le polemiche. Non… -