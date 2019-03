Turismo, 250mila nuovi posti entro 2023

Ilvolano per l'occupazione con 250 miladi lavoroil. E' il risultato di una indagine promossa da cstudi turistici per Ebntur, l'ente bilaterale delfondato da Assocamping, Assohotel,Assoviaggi, Fiba, Fiepet insieme a FilcamsCgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-uil. Serviranno camerieri e cuochi ma non solo: tra le figure più ricercate anche esperti di marketing e social media manager. Resta però, dice Vittorio Messina, presidente di AssoConfesercenti, il nodo della formazione.(Di sabato 9 marzo 2019)

