corrieredellosport

(Di sabato 9 marzo 2019) ANSA, - NEW YORK, 9 MAR - Un taglio alle spese per i programmi di assistenza interna e internazionale, ma anche a quelli per la protezione ambientale. Ma un aumento consistente deiper il ...

contribuenti : Trump su budget, più fondi al Pentagono - mauneobux : #News Ultim'ora Trump su budget, più fondi al Pentagono - ansa_it : Trump su budget, più fondi al Pentagono -