Trump alza il prezzo delle basi americane All' Italia arriva il conto

ilgiornale

(Di sabato 9 marzo 2019) New York Da quando si è insediato alla Casa Bianca, uno dei mantra di Donaldè diventato la richiesta agli alleati di aumentare la spesa per la Difesa, e il rispetto della soglia del 2%. Da anni il presidente lamenta come gli alleati che ospitano le truppenon paghino abbastanza, e per questo sta pensando di chiedere loro di pagare tutte le spese dei soldati schierati sul proprio territorio, più una tassa del 50% (o più) per il privilegio di ospitarli. Secondo quanto rivelato da una decina di funzionari a Bloomberg, l'amministrazione Usa vuole proporre di adottare la formula "Cost Plus 50", rivolta a Germania, Giappone e qualsiasi altro paese che ospita le truppe. E in alcuni casi potrebbe essere chiesto di sborsare da cinque a sei volte il costo attuale. L'idea - riferiscono le fonti - ha quasi fatto deragliare i recenti colloqui con la Corea del Sud sullo ...

M16dicembre1899 : RT @stetho83: @_elbonito_ @tcarapezza @footballmilan Trump in America sta facendo quello che doveva fare la Lega, sta facendo tagli e incen… - stetho83 : @_elbonito_ @tcarapezza @footballmilan Trump in America sta facendo quello che doveva fare la Lega, sta facendo tag… - MarcWizy : GRANDE TRUMP - 1990 INTERVISTATO DALLA CNN Ieri come oggi odia le fake news dei media. Accusa la CNN di falsita' e… -