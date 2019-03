Triathlon | World Serie Abu Dhabi 2019 | nella staffetta mista magnifico sesto posto per

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2019 : vittorie per Mario Mola e Katie Zaferes. Top 20 per le azzurre : Si sono appena concluse ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, le prove individuali delle World Series di Triathlon, che prevedevano lo snodarsi della frazione di ciclismo sul circuito di Formula 1. Le gare odierne, su distanza sprint, sono state vinte dall’iberico Mario Mola, campione mondiale in carica, e dalla statunitense Katie Zaferes. Terminano rispettivamente 17ma e 18ma Annamaria Mazzetti e Verena Steinhauser tra le donne, mentre ...

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2019 : in gara tutti i big - c’è anche la staffetta mista in programma : Partiranno da Abu Dhabi le World Series di Triathlon: domani si disputeranno le prove individuali su distanza sprint, mentre sabato inizieranno anche le World Series per quanto concerne la staffetta mista. L’Italia schiererà tre atleti nelle prove individuali, ovvero Annamaria Mazzetti, Verena Steinhauser ed Alessandro Fabian, mentre Joel Filliol, che sarà con la squadra negli Emirati Arabi Uniti, ha convocato per la staffetta Gianluca ...

ParaTriathlon - World Cup Devonport 2019 : podio per Federico Sicura - quarta Rita Cuccuru : Inizia la stagione della World Cup anche per il Paratriathlon, che in questa nuova annata vede partire la rincorsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: a Devonport, in Australia, giungono subito un terzo ed un quarto posto per i due azzurri impegnati. Terza piazza per Federico Sicura (con la guida Daniel Hofer) nella categoria PTVI maschile (B2), dove erano 11 gli atleti al via, mentre è quarta nella categoria PTWC femminile (H1) Rita Cuccuru (5 ...

Triathlon - la quarta edizione della World Cup di Cagliari anticipata al 18 maggio : Per evitare la sovrapposizione con le elezioni, la quarta edizione della World Cup di Cagliari è stata anticipata al 18 maggio A maggio la Coppa del Mondo di Triathlon tornerà in Italia. Inizialmente prevista per il 25 maggio, la quarta edizione della World Cup di Cagliari è stata anticipata al 18 maggio per evitare la sovrapposizione con le elezioni europee. ”Siamo stati costretti a cambiare data per Elezioni Europee, appuntamento ...

Triathlon - World Cup Città del Capo 2019 : il miglior azzurro è Gregory Barnaby - vince Alex Yee : Debutto stagionale internazionale in chiaroscuro per gli azzurri del Triathlon: nella prima tappa della World Cup, disputata oggi a Città del Capo, in Sudafrica, il miglior azzurro è Gregory Barnaby, 12°, più indietro Davide Uccellari, 22°, Gianluca Pozzatti, 30°, Delian Stateff, 44°, e Matthias Steinwandter, 57°. Vittoria a sorpresa per il britannico Alex Yee, classe 1998, davanti allo statunitense Tony Smoragiewicz ed al lusitano Joao ...

Triathlon - World Cup Città del Capo 2019 : Ai Ueda vince l’esordio stagionale - indietro le italiane : La giapponese Ai Ueda si aggiudica la tappa di esordio della World Cup 2019 di Triathlon, disputata a Città del Capo, Sud Africa. La gara odierna era di categoria sprint e prevedeva la prima parte di nuoto da 750 metri (con percorso a ferro di cavallo) quindi si è passati alla bici con i primi 4.5 chilometri che portavano al percorso vero e proprio (3 chilometri da ripetere per quattro volte) che si snodava tra il Green Point Urban Park ed il ...

Triathlon - World Cup Città del Capo 2019 : sette azzurri per l’esordio internazionale nella nuova stagione : Sta per partire la stagione 2019 del Triathlon: a Città del Capo, in Sudafrica domenica 10 febbraio si terrà la prima tappa della World Cup, che proporrà agli atleti in gara una sprint. La competizione si terrà su 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa: Joel Filliol ha selezionato per l’esordio stagionale sette azzurri. A difendere i colori italiani saranno: Gregory Barnaby (707), Gianluca Pozzatti (707), Matthias Steinwandter ...