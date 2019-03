Travolto da camion | grave bimbo 14 mesi L' autista barcollava già prima di

Vicenza - passeggino Travolto da camion : amputata parte della gamba al bimbo di 14 mesi. Arrestato il conducente : Si chiama Pietro Dal Santo l’uomo che nel tardo pomeriggio di venerdì, ubriaco alla guida di un camioncino, ha investito una famiglia a Marostica, nel Vicentino. Dal Santo ha anche travolto un passeggino in cui c’era un bambino di 14 mesi, ora ricoverato in gravissime condizioni. Fuggendo a tutta velocità da un posto di blocco, ha perso il controllo del mezzo ed è piombato contro una famiglia che mangiava un gelato sul muretto di un ...

Vicenza : salvato dal linciaggio dopo aver Travolto con il suo camion un bimbo : Un tragico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 17, in una strada centrale di Marostica, una tranquilla città della provincia di Vicenza. Un uomo, l'artigiano 58enne Pietro Dal Santo, in evidente stato di ebrezza inseguito da una pattuglia della Polizia locale all'altezza di una curva, ha investito un'intera famiglia. Non è riuscito a sterzare e l'autocarro che stava tentando di condurre si è schiantato contro ...

Marostica - passeggino Travolto da camion : arrestato autista : Marostica, passeggino travolto da camion: arrestato autista L’uomo, 58 anni, ha causato l’incidente in stato di ubriachezza mentre stava tornando a casa da lavoro. Deve rispondere di lesioni stradali gravissime. In tarda serata il piccolo investito è stato sottoposto a un intervento chirurgico: parzialmente amputata la ...

La folla voleva linciarlo! Gamba amputata al bimbo di 14 mesi Travolto da un camionista : Un bimbo di 14 mesi è ricoverato in condizioni disperate all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion. L'autista, fermato dai carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo dopo aver tentato di fuggire a un posto di blocco a tutta velocità. Il piccolo, trasferito in ospedale con l'elicottero, si trovava all'interno di un passeggino. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico che ha portato alla amputazione parziale ...

Bimbo nel passeggino Travolto da un camion in fuga. È in gravi condizioni : Un bambino di 14 mesi è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Vicenza dopo essere stato travolto da un camion. L'autista del mezzo - secondo quanto si apprende - fuggiva da un posto di blocco. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 marzo, a Marostica, nel Vicentino.Secondo una prima ricostruzione il piccolo, trasferito in ospedale con l'elicottero, era nel passeggino. È rimasta ferita in modo non grave ...

