Traffico Roma del 09-03-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA ARDEATINA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE A FONTE MERAVIGLIOSA IN VIA TOMMASO ARCIDIACONO AL BIVIO VIA EDGARDO MADDALENA CI SPOSTIAMO A NORD DELLA CAPITALE; A COLLEVERDE – A CASAL MONASTERO, DIFFICOLTÀ DI ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A Roma NORD A CASAL MONASTERO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E SU VIA RINALDO D’AQUINO VERSO LA VIA PALOMBARESE. ALL’AURELIO PER LA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A Roma NORD A CASAL MONASTERO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E SU VIA RINALDO D’AQUINO VERSO LA VIA PALOMBARESE. ALL’AURELIO PER LA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. A Roma NORD A CASAL MONASTERO RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA PALOMBARESE TRA VIA DI MARCO SIMONE E VIA NOMENTANA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ E SU VIA RINALDO D’AQUINO VERSO LA VIA PALOMBARESE. ALL’AURELIO PER LA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE CASTRENSE A VIA PRENESTINA IN DIREZIONE TIBURTINA, SEMPRE PER UN INCIDENTE. IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI, ANCHE IN ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA. CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIALE CASTRENSE A VIA PRENESTINA IN DIREZIONE TIBURTINA, SEMPRE PER UN INCIDENTE. IN CITTÀ POSSIBILI RALLENTAMENTI, ANCHE IN ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NESSUNA NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, COSÌ COME NON CI SONO SEGNALAZIONI SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA CASSIA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE, LA GIUSTINIANA E LA STORTA. CODE IN VIA AURELIA ANTICA TRA LARGO DON LUIGI GUANELLA E VIA ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NESSUNA NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, COSÌ COME NON CI SONO SEGNALAZIONI SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA CASSIA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE, LA GIUSTINIANA E LA STORTA. CODE IN VIA AURELIA ANTICA TRA LARGO DON LUIGI GUANELLA E VIA ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NESSUNA NOVITÀ, NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE, COSÌ COME NON CI SONO SEGNALAZIONI SUL RACCORDO E SULLE ALTRE AUTOSTRADE. SULLA CASSIA ABBIAMO RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA TOMBA DI NERONE, LA GIUSTINIANA E LA STORTA. CODE IN VIA AURELIA ANTICA TRA LARGO DON LUIGI GUANELLA E VIA ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SEPPUR IN AUMENTO UN PO’ OVUNQUE. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA, L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA. NELL’ESTREMA ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 09 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, SEPPUR IN AUMENTO UN PO’ OVUNQUE. RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA, L’INCIDENTE È AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA. NELL’ESTREMA ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 09 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA, INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA, IN CORSO LA FORMAZIONE DI INCOLONNAMENTI. INCIDENTE ANCHE IN VIALE BRUNO PELIZZI IN PROSSIMITÀ DI VIA DI ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DISAGI NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN INCIDENTE SULLA FLAMINIA, INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DI CORSO FRANCIA, IN CORSO LA FORMAZIONE DI INCOLONNAMENTI. INCIDENTE ANCHE IN VIALE BRUNO PELIZZI IN PROSSIMITÀ DI VIA DI ...

Traffico Roma del 09-03-2019 ore 07 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, UNICA NOTIZIA DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA SINO ALL’USCITA PRENESTINA IN DIREZIONE QUINDI ...