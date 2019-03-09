Traffico Roma del 09-03-2019 ore 07 | 30

VIABILITÀ Roma SABATO 9 MARZO 2019 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, UNICA NOTIZIA DI RILIEVO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IN CARREGGIATA INTERNA SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA SINO ALL’USCITA PRENESTINA IN DIREZIONE QUINDI DELLA VIA APPIA. LA CAUSA DEI LAVORI CHE COMPORTANO UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA. ALL’AURELIO PER UNA ROTTURA DI UNA TUBATURA SI È RESA NECESSARIA LA CHIUSURA DI VIA DOMENICO MILLELIRE TRA VIA FRANCESCO SIVORI E VIA ANGELO EMO. CHIUSA ANCHE VIA FRANCESCO SIVORI TRA VIA DEGLI AMMIRAGLI E VIA DOMENICO MILLELIRE. È STATA RIAPERTA IERI SERA VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA GIÀ CHIUSA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA. PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE ...
CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa trasporto eccezionale tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svi… - TrafficoA : Incisa-Valdarno - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Incisa - Reggello e Valdarno per il transito di u... - TrafficoA : Firenze-Valdarno - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Valdarno per il transito di un tra... -
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 20 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SU VIA DEL FORO ITALICO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 19 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA NOMENTANA ALL’APPIA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. INCIDENTE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 19 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 18 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONASERA RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. CODE PER INCIDENTE SU VIA DEL ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA VIA APPIA.IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. INCIDENTE A Roma NORD CODE SULLA VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 17 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO RALLENTAMENTI E CODE SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA CASSIA ALLA SALARIA E DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA INCIDENTE ...
Roma - Traffico in tilt sulla Tiburtina per lo sciopero del trasporto pubblico : traffico in tilt nella Capitale per lo sciopero generale che coinvolge anche il trasporto pubblico locale. A Roma stop dei mezzi dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20 fino a fine servizio, sulla Tiburtina ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA,E DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 14 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 13 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DA VIA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA PONTE DI NONA ALL’INCROCIO CON VIA PRENESTINA SEMPRE IN ZONA DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN ALTRO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO ALLE PORTE DI Roma NORD INCIDENTE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON VIA DI VILLA RICCA: INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCIDENTE ANCHE IN CENTRO, NELLE VICINANZE DEI MUSEI VATICANI: CI SONO CODE IN VIA SANTAMAURA ALTEZZA VIA ...
Traffico Roma del 08-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma NORD E LA VIA TIBURTINA, E DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA LAURENTINA E A SEGUIRE CODE, PER LAVORI, TRA CASILINA E TIBURTINA; A ...