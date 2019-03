Torino | un migliaio di persone in piazza per dire Sì alla Tav Chiamparino | “Rinvio

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Sono oltre uni torinesi che partecipano al flash mob delle madamin davanti a Palazzo Carignano, storica sede del primo Parlamento italiano, per“si Tav subito“. Lo slogan viene scandito d, mentre una catena umana è stata formata davanti all’ingresso dello storico edificio da cui Cavour fece partire i lavori per il tunnel del Frejus.I cittadini inindossano indumenti arancioni, il colore del comitato Siva avanti delle madamin. Con loro anche Mino Giachino, l’altro organizzatore delle manifestazioni a sostegno della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità. Con il presidente della Regione Piemonte, Sergio, sono presenti numerosi esponenti politici del centrosinistra e di +Europa. Per le imprese, ci sono tra gli altri i presidenti di Amma e Unione Industriale, Giorgio Marsiaj, e Dario Gallina. La mobilitazione si Tav ...

