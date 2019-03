Teresa Mannino fa sold out al Comunale | dove si ride con Madre Natura

estense

(Di sabato 9 marzo 2019) Eraccogliendo gli applausi del pubblico a fine spettacoli invita tutti a partecipare alle manifestazioni del 15 marzo contro i cambi climatici.

estensecom : Tanti i ferraresi, e non solo, hanno deciso di festeggiare la Giornata della donna al @TeatroFerrara con Teresa Man… - emiliaromagnago : Teatro Masini, Faenza: ‘sold out’ per Teresa Mannino in “Sento la terra girare” (sabato 9 marzo) #emiliaromagna… - Lopinionista : Teatro Masini, Faenza: ‘sold out’ per Teresa Mannino in “Sento la terra girare” (sabato 9 marzo)… -