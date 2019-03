Tennis – Volandri non ha dubbi | “100° titolo arrivato troppo presto per Federer | potrebbe

sportfair

(Di sabato 9 marzo 2019) Filippoha dato il suo parere sul 100°vinto da Roger: traguardo tagliato ‘’ secondo l’azzurro che spiega i possibili effetti negativi cheavere sulla carriera dello svizzero Grazie al successo ottenuto a Dubai, Rogerha toccato quota 100 tornei vinti in carriera. Un risultato pazzesco per ilta svizzero capace di dimostrarsi, una volta di più, una vera e propria leggenda vivente di questo sport. Traguardo che peròaver tolto un po’ di motivazione alta elvetico. Rogerha altro da dimostrare? Assolutamente no e a parte battere il record di Connors e cercare di staccare Djokovic e Nadal vincendo qualche altro Slam, impresa per altro molto difficile,non sembra avere altri traguardi da raggiungere nella sua carriera. Lo svela Filippoche, negli studi di Sky ...

