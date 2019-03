Tennis | Masters 1000 Indian Wells 2019 | i risultati del tabellone maschile 9 Marzo

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Si sono completati i match di primo turno neldeldi. Purtroppo arriva un’altra sconfitta per ilitaliano, che, dopo Matteo Berrettini, perde anche Andreas Seppi, che è stato battuto in due set dal tedesco Peter Gojowczyk, che sarà dunque il prossimo avversario di Roger Federer.Tante comunque le eliminazioni eccellenti al primo turno. In una delle sfide più attese della giornata lo spagnolo Feliciano Lopez ha sconfitto in due set il ceco Tomas Berdych. Eliminato anche l’americano Frances Tiafoe, che spreca una bellissima rimonta nel terzo set e, con due doppi falli consecutivi nel dodicesimo game, regala la vittoria al cileno Nicolas Jarry, che si impone dopo quasi due ore e mezza di gioco.Bella vittoria in rimonta per Stan Wawrinka, che perde il primo set contro il britannico Daniel Evans, per poi rimontare e vincere ...

