Telt e i bandi sulla Tav | che cosa sono I tempi | le clausole | i rischi per l' Italia

Fonti M5S : Telt pronta a rinvio bandi : 15.34 La società italo-francese Telt sarebbe pronta ad accettare il rinvio dei bandi sulla Tav. Lo si apprende da Fonti di governo M5S. "Abbiamo ottenuto il rinvio, i bandi partiranno tra 6 mesi solo se Italia e Francia raggiungeranno un accordo serio Tutto questo senza nessun costo per lo Stato e senza toccare i soldi degli italiani", scrive su Facebook il sottosegretario al Mef, Laura Castelli,M5S. "Questo governo prosegue forte del ...

Tav - lettera del governo a Telt. Palazzo Chigi : si va verso il rinvio dei bandi : Telt, la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione, ha ricevuto una lettera da parte del governo italiano. La conferma arriva dal portavoce della società che non è entrato nel merito della comunicazione. «I contenuti sono riservati», ha spiegato. Palazzo Chigi precisa che i bandi sulla Tav non partiranno lunedì, ma che si va v...

Tav - il giallo della lettera di Palazzo Chigi a Telt : «Via ai bandi per i cantieri». Ma il governo : no - slittano : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt, la società transalpina di proprietà dello Stato francese per il 50% e di Fs per l'altro 50%, incaricata di costruire la Torino-Lione,, che ...

Tav : Governo sblocca bandi - lettera a Telt : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di ...

Tav - giallo sui bandi : lettera del governo a Telt : Via libera ai bandi sulla Tav da Palazzo Chigi. Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l’approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall’avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. I contenuti della direttiva e ...

Tav - Palazzo Chigi invia lettera a Telt : via ai bandi ma con clausola di dissolvenza : Palazzo Chigi ha inviato una lettera a Telt che autorizza i bandi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base del Tav. Ma con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall’avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. La notizia è stata diffusa dal Sole 24 Ore e poi confermata da un portavoce della società italo-francese, il cui consiglio d’amministrazione è chiamato a riunirsi lunedì per dare il via libera ai bandi. ...

La mossa di Conte : lettera alla Telt prima dei bandi : Ecco la mossa del premier Giuseppe Conte. Una lettera alla società Telt per illustrare la posizione del governo italiano. "Presto conoscerete le mie determinazioni sulla Tav": dice il presidente del Consiglio prendendo su di sé tutta la responsabilità del momento. Tanto che nelle prossime ore, certamente prima del consiglio di amministrazione di Telt convocato lunedì mattina per dare o meno il via alla pubblicazione ...

La mossa di Conte : lettera a Telt prima dei bandi : Ecco la mossa del premier Giuseppe Conte. Una lettera alla società Telt per illustrare la posizione del governo italiano. "Presto conoscerete le mie determinazioni sulla Tav": dice il presidente del Consiglio prendendo su di sé tutta la responsabilità del momento. Tanto che nelle prossime ore, certamente prima del consiglio di amministrazione di Telt convocato lunedì mattina per dare o meno il via alla pubblicazione ...

Tav - la Francia a Telt ora pubblichi i bandi per gli appalti da 2 - 3 miliardi : Il Consiglio di amministrazione di Telt, la società incaricata di realizzare la nuova linea ferroviaria della Torino-Lione, resta convocato per lunedì e in quella sede i rappresentanti francesi ...

Tav - Conte accelera : oggi il vertice a Palazzo Chigi per decidere sui bandi Telt : A Palazzo Chigi l’obiettivo è innanzitutto quello di prendere una decisione sul via libera o lo stop ai bandi Telt. In generale però c’è la volontà di dare un’accelerata al dossier sul Tav, per non lasciare campo libero a Nicola Zingaretti in vista del voto per le europee e le regionali in Piemonte. Ecco perché è stato definito “non risolutivo ma fondamentale” il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte a cui ...

Tav - l’appello del M5s Torino : “Fermate i bandi Telt - lanciare le gare rappresenta un punto di non ritorno” : “Siamo No Tav e come tutti i No Tav studiamo. Far partire i bandi sarebbe una violazione degli accordi italo-francesi“. Lo scrive il gruppo M5S al Consiglio comunale di Torino, che posta un video dove i consiglieri chiedono di “fermare i bandi”. “Chi ritiene che questa decisione non sarebbe un problema per lo stop all’opera sbaglia”, affermano, “lanciare le gare rappresenta un punto di non ritorno. ...

Tav - Toninelli : 'Si decide prima della prossima settimana. Bandi Telt? Non partono. E Tria rispetti il contratto' : Poi, intervistato da 'L'Aria che tira' su La7, ha anche replicato alle parole del ministro dell'Economia Giovanni Tria che si espresso contro lo stop: 'Ci si deve attenere al contratto che deve ...

Tav - Toninelli : “Si decide prima della prossima settimana. Bandi Telt? Non partono. E Tria rispetti il contratto” : Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha comunicato una nuova scadenza entro cui il governo italiano prenderà una posizione definitiva sulla grande opera. “Entro la prossima settimana prenderemo una decisione” sulla Torino-Lione, “questo è certo”, ha detto a margine di una conferenza stampa in occasione della presentazione della Conferenza nazionale sul trasporto aereo. “Nei prossimi giorni faremo un incontro ...

Tav - Chiamparino : se Telt non sblocca bandi - pronti alla piazza : Torino, 26 feb., askanews, - 'Se l'11 marzo Telt sarà costretta a rinviare ancora i bandi per la Tav non escludo alcuna forma di pressione democratica'. Lo ha detto il presidente della regione ...