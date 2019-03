Telefilm | Jennifer Morrison | Marcia Cross | Jane Seymour e Bellamy Young | nuovi progetti!

tvsoap

(Di sabato 9 marzo 2019)Parliamo di, perché è tempo di nuove sfide per quattro signore della serialità a stelle e strisce:ripartono daprogetti televisivi.in UNDER THE BRIDGE, l’ex Emma Swan di C’era una volta (Once Upon A Time), sarà la protagonista del nuovo pilot CBS Under the Bridge, un medical drama creato da Rina Mimoun, autrice di Mistresses. Lasarà Caitlin Lanchaster, un chirurgo cardio-toracico: si tratta di una donna forte e ambiziosa, costretta a tornare al lavoro in seguito ad un periodo sabbatico auto-imposto (dopo uno scandalo che ha travolto il marito). Caitlin coglierà l’occasione per ripartire e migliorare la società e il suo matrimonio.inTHE NOVELA La stella di Desperate Housewivessi è unita al cast della nuova ...