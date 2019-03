Teatro dei Concordi di Roccastrada | martedi 12 marzo si apre la campagna abbonamenti

Spettacoli. Faenza - al Teatro dei Filodrammatici in scena la commedia "Al ciamaré Benvenuto!" : Parte oggi, sabato 9 marzo, alle ore 21, il nuovo spettacolo della Filodrammatica Berton dal titolo "Al ciamaré Benvenuto!", testo e regia di Luigi Antonio Mazzoni. La Berton torna dunque in scena al ...

Alessandro Benvenuti nuovo direttore artistico del Teatro Comunale dei Rinnovati e Rozzi : Cultura come volano in grado di produrre ricchezza e benessere rendendo più dinamica l'economia. Ma cultura intesa anche nel suo ruolo chiave nel favorire processi di crescita endogena, basati sulla ...

Teatro I SEI SERVI Una fiaba dei fratelli Grimm in rappresentazione Euritmica Teatro PICCOLO VALDOCCO - Torino : L'ensemble svolge i suoi spettacoli in scuole, asili, in case di cura, ed anche in ospizi e ospedali. Il Märchenensemble ha dietro di sé esperienze di Tournée non solamente in Germania, ma anche ...