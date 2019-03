Tav,Salvini e Di Maio: vincono italiani

"Non c'è nessuno che vince o che perde, la Lega governa perché vincano gli". Lo afferma il vicepremiercommentando la vicenda Tav. "Oggi abbiamo ottenuto un grande successo, il rispetto del contratto di governo-commenta Di-Non è il successo di una parte politica, ma degli". E ringrazia Conte "per il lavoro fatto". L'analisi sulla Tav,ricorda, "ha più costi che benefici".Non potevamo permettere che lunedì "si vincolassero inutilmente i soldi deglia un'opera messa in discussione".(Di sabato 9 marzo 2019)

