Tav,imprese:o bandi o sì azioni legali

Le categorie produttive sono pronte adqualora lunedì non dovessero partire idella Torino-Lione Così le associal termine dell' incontro con i parlamentari piemontesi. Le associhanno evidenziato di valutare,tramite i propri uffici,"tutte leesperibili nell'ipotesi in cui non venissero pubblicati inei termini previsti, oppure messe in atto procedure volte a rallentare o contrastare il corretto completamento dell'iter necessario alla realizzazione dell'opera".(Di sabato 9 marzo 2019)

AnnalisaChirico : Quali imprese sarebbero disposte a candidarsi in virtù di un bando revocabile entro 6mesi? E la certezza della legg… - marcodimaio : Non solo #TAV. Tutte le categorie economiche e sociali dell’Emilia-Romagna unite per chiedere che gli impegni venga… - DavidSassoli : Ore 4: da palazzo Chigi ancora nulla di fatto sulla Tav. Prevale il “forse”. Dopo la carnevalata del rapporto costi… -