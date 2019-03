Tav Torino-Lione | le fake news sulle due analisi contrastanti del professor Ponti

L’analisi costi benefici Tav Torino Lione è una supercazzola della politica : L’analisi costi benefici Tav Torino Lione è una supercazzola della politica La costruzione della ferrovia con tratta Torino-Lione ha da molto tempo perso qualsiasi significato logico o razionale. Del progetto, nato nel 1991 con il governo Amato, erano grandi fan Prodi e Berlusconi, assieme ad altri 16 governi di sinistra, centro e destra. Ha il respiro del Grande Romanzo Italiano, la TAV. Ormai negli anni ha assunto un’aura mistica tanto che ...

A Torino l'eventualità dell'addio alla linea con Lione fa felici i No Tav e riporta in piazza le 'madamine' : una giornata frenetica quella di Torino che guarda da qui la prova di forza del governo sul tav. tra chi si organizza e pensa a mobilitazioni e serrate e chi tifa per un no senza se e senza ma ai ...

Tav : domani le madamin tornano in piazza a Torino per dire sì a realizzazione opera : Questo continuo rinviare per prendere tempo sulla questione Tav non è uno spettacolo dignitoso per noi italiani agli occhi del mondo - scrivono le donne in arancione in una nota - . La Tav non è il ...

Sì Tav - "madamine" di nuovo in piazza Castello a Torino il 17 marzo : ma sTavolta l'invito è anche a partiti e candidati : A presentare il tris, dopo le manifestazioni del 10 novembre e del 12 gennaio, sarà un flash mob domani alle 15 davanti a Palazzo Carignano

Tav - imprese Torino contro Di Battista : 17.50 Querela contro Alessandro Di Battista, per avere sostenuto in un'intervista con Fazio l'esistenza di un legame fra 'ndrangheta e Comitati Sì Tav, oltre a fare accenni a non meglio precisati episodi di corruzione. Autori della querela:Unione Industriale di Torino, Amma, Ance Piemonte, Confagricoltura Piemonte e Confindustria Piemonte. Le associazioni dicono di considerarsi "destinatarie dell'offesa e ritengono tali dichiarazioni ...

Tav - spunta uno studio segreto che promuove la realizzzione della linea Torino-Lione : In queste ore decisive per il governo gialloverde sulla questione della Tav Torino-Lione spunta uno studio portato avanti - su commissione di Bruxelles - dal team presieduto dall'ingegnere Marco Ponti che promuove la realizzazione dell'opera. Sono ricerche che sottolineano i benefici occupazionali, ambientali ed economici che conseguirebbero dalla promozione del lavoro del collegamento ferroviario Italia-Francia e che coinvolge anche Spagna e ...

Tav - la doppia relazione di Ponti sulla Torino-Lione : a Bruxelles dice che l'opera conviene : La realizzazione della Tav Torino-Lione potrebbe essere una delle infrastrutture con effetti occupazionali senza precedenti, riuscendo a creare con tutto il sistema di trasporti europeo almeno 800 mila posti di lavoro. A metterlo nero su bianco in un documento consegnato alla Commissione trasporti d

Governo ultime notizie - Tav Torino Lione : significato - pro e contro. “No crisi” : Governo ultime notizie, Tav Torino Lione: significato, pro e contro. “No crisi” Ancora lontano dal risolversi l’empasse interno all’esecutivo sull’Alta Velocità Torino-Lione. Nessun accordo dopo l’ultima riunione di stanotte durata ben 5 ore. “Crisi di Governo no. Ma vertice infruttuoso sì. Ci riproviamo oggi” ha fotografato in breve la situazione il capo pentastellato Luigi Di Maio. “Non sono stato eletto per bloccare ma per ...

Tav - Coppa (Ascom Torino) : “Voce economica resta vigile. Conte ha promesso di venire in Valle : mantenga la parola” : Sulla Tav da Torino parla la presidente dell’Ascom Maria Luisa Coppa: “Vorremmo incontrare il primo ministro Conte, che ha promesso di venire in Valle, però ci aspettiamo un risultato di questo fine settimana – così la presidente di Ascom Torino e Provincia, prima dell’incontro tra le 33 sigle economiche del territorio -. La Lega dice che vuole mantenere la posizione, noi ce lo auguriamo ma viene difficile una mediazione ...

Eataly dal banco alla Tavola dopo Torino arriva a Bari : ... fondata da Oscar Farinetti nel 2003, ha negozi in tutta Italia , da Torino a Bari passando per Roma, Milano , Firenze, Genova, Forlì, Trieste, Piacenza,, ma anche nel resto del mondo , Las Vegas, ...

Tav - Sangalli : Sì alla Torino-Lione per un'Italia più accessibile : Roma, 6 mar., askanews, - "Sì alla Tav Torino-Lione e sì alle opere necessarie per un sistema di trasporto più economico, più rapido, più sicuro, più sostenibile. Insomma, sì a un'Italia più ...

Tav Torino Lione? Si deciderà entro venerdì 8 marzo : ... questo riportato di seguito è il video diffuso dalla presidenza del Consiglio con le parole di Conte: Autore Gino Tarocci Categoria Politica

Perché Zingaretti ha fatto bene ha partire da Torino - dalla Tav e dall'Europa : Alle spalle di Nicola Zingaretti ci sono un cartello con su scritto "Sì TAV" e una bandiera dell'Europa; davanti a lui c'è piazza Castello, quello che ormai è diventato il luogo simbolo della forte richiesta di crescita e sviluppo.Il neo segretario del Partito Democratico ha voluto cominciare il suo mandato da Torino, al fianco di Sergio Chiamparino. Lo ha fatto perché questo Paese dopo quasi un anno di governo ...

Tav - domani il vertice della verità tra Conte - Di Maio - Salvini e Toninelli. M5s da Torino : no - Lega - sì : Luigi Di Maio, la sindaca Appendino e Casaleggio, tutti e tre alla presentazione a Torino del fondo per l'innovazione tecnologica, un miliardo in tre anni, ma il Tav, tema sullo sfondo, si prende la ...