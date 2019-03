TAV | TELT preoccupata per responsabilità si cautela con Governi Italia e

TAV - Telt : "Con rinvio bandi oltre marzo taglio fondi di 300 milioni" : "A nome del Consiglio di amministrazione -prosegue il documento- consapevoli della delicatezza di tale decisione e della sua importanza politica, confermiamo quanto già proposto nelle lettere ...

TAV - la Telt risponde a Conte : 'Rinviamo i bandi - ma rischiamo di perdere 300 milioni di euro' : ... 'A nome del Consiglio di amministrazione - prosegue il documento - consapevoli della delicatezza di tale decisione e della sua importanza politica, confermiamo quanto già proposto nelle lettere ...

TAV - la Telt risponde a Conte : "Rinviamo i bandi - ma rischiamo di perdere 300 milioni di euro" : Gli avvisi per le candidature ai bandi della Tav partiranno regolarmente lunedì 11 marzo, fatto salvo l'invito del governo italiano alla società italo-francese Telt a fermare i bandi principali per l'avvio del cantiere. Ma il pericolo ora è sui tempi, strettissimi, e il rischio di perdita dei finanz

TAV - la lettera di Conte a Telt : "Il governo che presiedo ha sottoposto a una nuova analisi costi-benefici il progetto infrastrutturale riguardante la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione, in attuazione delle previsioni ...

TAV - Conte : Telt non fa gare - solo attività preliminari : Il premier Giuseppe Conte ha pubblicato su Facebook la lettera da lui inviata a Telt sulla Tav e la risposta ricevuta dalla società italo-francese. Il presidente del Consiglio ha poi chiarito: "La ...

TAV - la lettera integrale di Conte alla società Telt : “Soprassedere sui bandi - evitare che siano formulate offerte” : Qui sotto la lettera che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato ai vertici della Telt, la società italo-francese che si occupa della costruzione della linea Tav Torino-Lione. Di seguito la risposta della Telt firmata dal presidente Hubert Du Mesnil e dal direttore generale Mario Virano. lettera di Conte a Telt sulla Tav from ilfattoquotidiano.it L'articolo Tav, la lettera integrale di Conte alla società Telt: ...

Sulla TAV Conte ha chiesto a Telt di astenersi da bandi che vincolano Italia : 'Ho inviato una lettera alla Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, invitandola ad astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ...

TAV - Conte : "Bandi rinviati". Ecco lo scambio di mail tra governo e Telt : Il nodo della Tav sembra sciogliersi, almeno temporaneamente. "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio - annuncia su ...

Sulla TAV Conte ha chiesto a Telt di astenersi da bandi che vincolano Italia : "Ho inviato una lettera alla Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, invitandola ad astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato Italiano con riguardo ai bandi di gara". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Sulla questione della Tav. "Lavoriamo in piena trasparenza perché non ci ...

Sulla TAV non prendere impegni irreversibili. Giuseppe Conte pubblica la lettera a Telt : Giuseppe Conte pubblica su Facebook due lettere inviate a Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, e alla Francia. "Lavoriamo in piena trasparenza" scrive il premier.Alla Telt il premier comunica di aver chiesto di "astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara", in attesa ...

TAV - Telt : lunedì "avvisi" lotti Francia : 16.28 "Preso atto delle posizioni dei due governi vi informiamo che, in assenza di atti giuridicamente rilevanti che comportino istruzioni di segno contrario, abbiamo previsto che il Cda fissato per l'11 marzo autorizzi la Direzione a pubblicare gli 'avis de marchés' (inviti a presentare candidatura) relativamente agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base, in modo da rispettare il termine del 31 marzo" per avere il finanziamento Ue ...

Sulla TAV avanti senza impegni irreversibili. Giuseppe Conte pubblica la lettera a Telt : Giuseppe Conte pubblica su Facebook due lettere inviate a Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, e alla Francia. "Lavoriamo in piena trasparenza" scrive il premier.Alla Telt il premier comunica di aver chiesto di "astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Stato italiano con riguardo ai bandi di gara", in attesa ...

TAV - 'Telt avvia mere attività preliminari - senza vincolo' - Conte - : Roma, 9 mar., askanews, - 'La società Telt mi ha risposto confermandomi che i capitolati di gara non partiranno senza l'avallo del mio Governo e del Governo francese e che, al momento, si limiteranno ...

TAV - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» - La lettera a Telt : Lunedì partiranno soltanto gli «inviti a presentare la candidatura» dei lotti francesi. Il premier: «Ho chiarito che il governo vuole ridiscutere integralmente questo progetto»