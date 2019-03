Tav | si rischia la crisi di governo Buffagni | ' C' è già' DIRETTA

Tav - Di Maio : "Interdetto da Salvini - non si rischia il governo per cambiare il Contratto" : Luigi Di Maio e Matteo Salvini ai ferri corti sulla Tav. Il capo politico del M5s ha detto di essere "rimasto interdetto" dal fatto che il ministro dell’Interno e la Lega abbiano messo in discussione il futuro del governo sulla Tav. "Ci vuole serietà - ha continuato Di Maio - lo dico agli elettori, cosa sarebbe successo se avessi messo in discussione la legittima difesa e altri provvedimenti in quota Lega? Vi sareste arrabbiati, per questo ...

Il Tav - la battaglia persa in partenza che rischia di rompere l'alleanza tra Lega e 5 Stelle : ... colui che finora ha preso in mano le redini del Governo, interpretando il ruolo di premier e quello di altri ministri: economia, esteri, sviluppo, lavoro, salute... Un ruolo, quello di Salvini, ...

Tav - l'incandescente : Conte si schiera contro. Governo rischia crisi : Il presidente del Consiglio annuncia un approfondimento con Francia e Unione Europea. 'Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l'Italia ha bisogno' dice il premier ma nel ...

Tav - Conte dopo il vertice : «Decideremo entro venerdì - il governo non rischia» Ma le parti restano lontane : Lega e M5S cercano una mediazione tra le loro posizioni che restano ancora distanti. Se l’Italia non sblocca i bandi d’appalto entro l’11 marzo rischia di dover restituire i finanziamenti Ue

Il Governo rischia davvero di cadere sul Tav? : Il vertice sulla realizzazione della tratta del TAV Torino - Lione a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini e Toninelli non poteva essere risolutivo e la questione resterà ancora in sospeso: troppo distanti le posizioni e pochi margini di manovra per un possibile compromesso. Una crisi di Governo adesso, però, non sembra essere in discussione: proviamo a capire il perché.Continua a leggere

Tav - Conte : 'Faremo la scelta migliore - il governo non rischia' : Per quanto riguarda la Tav, siamo in dirittura d'arrivo, nel percorso finale, quello politico. Oggi c'è stata la prima riunione politica, abbiamo iniziato l'analisi costi benefici. Domani sera alle 8,...

Anche Casaleggio ammette : sulla Tav il governo rischia : E da tempo Di Maio sta pressando il ministro dell'Economia Giovanni Tria affinché sblocchi la nomina di Pasquale Tridico, il professore di Politica economica che ha suggerito l'idea del reddito di ...

Sulla Tav si rischia la crisi di governo. Casaleggio la nega : Sulla Tav cade il governo? «Non sta a me dirlo. Non credo, però penso che la nostra base abbia sempre espresso la propria opinione in modo univoco su questo tema». Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau ed eminenza grigia del M5S, ribadisce la linea Grillo sul no alla Torino-Lione (il garante venerdì ha decretato la “morte” della ...

Tav - IL GOVERNO SI SPACCA/ Rixi - Lega - 'Rischiamo 300 milioni di contributi europei' : Tav, il GOVERNO si SPACCA: Movimento 5 Stelle vs Lega. Rixi convinto che alla fine si farà "Troveremo una soluzione condivisa"

Perché sulla Tav il M5s rischia d'implodere : Roma. Le chiedi se non stia valutando anche lei, come il suo amico Alberto Airola, di lasciare il M5s. E allora lei subito ribalta il ragionamento: "Noi siamo il Movimento, semmai lascia chi cede ...