Tav, Roberto Fico: “No è battaglia identitaria del M5s”. Casaleggio: “Nessuna crisi di governo”

(Di sabato 9 marzo 2019) Il presidente della Camera,, sottolinea come il no alla Tav sia una "" del Movimento 5 Stelle e non una decisione solamente ideologica. Davideassicura che, a suo parere, non c'è nessunadi governo. Così come fa anche il ministro delle Politiche Agricole Centinaio.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...